Muere una mujer de 50 años en un accidente de tráfico en Cuenca y un tractor atropella a un menor en Daimiel

Una mujer de 50 años ha fallecido este sábado tras la colisión entre un turismo y una motocicleta en la carretera N-330, a su paso por Casillas de Ranera, pedanía perteneciente al municipio conquense de Talayuelas.

El accidente se ha producido sobre las 12.30 horas en el kilómetro 217 de esta carretera, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 12.31 horas, momento a partir del cual se ha activado el dispositivo de emergencias para atender a los afectados por la colisión.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico, un médico de urgencias y efectivos de la Guardia Civil.

Pese al dispositivo movilizado, la mujer de 50 años ha fallecido como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.

Atropello en Daimiel

Por otro lado, un menor de 16 años ha resultado herido este sábado tras ser atropellado por un tractor en Daimiel (Ciudad Real), según han informado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El accidente ha ocurrido sobre las 10.40 horas en el paraje Mortero de la Sal, en un camino al que se accede desde la N-430, en el kilómetro 344,5, junto al río Azuer.

El menor ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital al Hospital de Ciudad Real.

Hasta el lugar también se han desplazado un médico de urgencias, efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil.