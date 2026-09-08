Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sescam.

Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sescam. Óscar Huertas

Sucesos

Muere atropellado un hombre de 76 años en la autovía A-43 a la altura de Manzanares (Ciudad Real)

El fallecido fue arrollado por un turismo a la altura del kilómetro 51.

Más información: Una furgoneta atropella a un menor de cuatro años en Manzanares: ha sido trasladado de urgencia en UVI al hospital

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Un hombre de 76 ha fallecido a última hora de este lunes en Manzanares (Ciudad Real) arrollado por un turismo en la autovía A-43.

El incidente ha tenido lugar minutos antes de las 22:30 horas de la noche a la altura del kilómetro 51 de esta vía en sentido Valencia, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Nada más producirse el atropello, fueron movilizados un helicóptero medicalizado, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico que no pudieron hacer nada por salvar la vida del afectado.

Hasta el lugar también se desplazaron agentes de Policía Local y Guardia Civil, que se encargaron de asegurar la zona y abrir una investigación para esclarecer los detalles de este suceso.