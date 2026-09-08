Muere atropellado un hombre de 76 años en la autovía A-43 a la altura de Manzanares (Ciudad Real)
El fallecido fue arrollado por un turismo a la altura del kilómetro 51.
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Un hombre de 76 ha fallecido a última hora de este lunes en Manzanares (Ciudad Real) arrollado por un turismo en la autovía A-43.
El incidente ha tenido lugar minutos antes de las 22:30 horas de la noche a la altura del kilómetro 51 de esta vía en sentido Valencia, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
Nada más producirse el atropello, fueron movilizados un helicóptero medicalizado, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico que no pudieron hacer nada por salvar la vida del afectado.
Hasta el lugar también se desplazaron agentes de Policía Local y Guardia Civil, que se encargaron de asegurar la zona y abrir una investigación para esclarecer los detalles de este suceso.