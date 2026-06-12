Muere un hombre tras caerle encima la persiana metálica de un bar en el que intentaba entrar en Motilla del Palancar

Un hombre, del que no se tienen más datos y que al parecer no era el propietario del establecimiento, ha muerto en la madrugada de este viernes tras caerle encima la persiana metálica de un bar en el que estaba tratando de entrar, en la localidad conquense de Motilla del Palancar (Cuenca).

El suceso ha ocurrido a las 5:47 horas de este viernes en un bar situado en la calle de la Virgen, de Motilla del Palancar, cuando un hombre estaba intentando entrar en el establecimiento, pero se le ha caído la persiana metálica encima y ha quedado atrapado por el cuello, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El hombre ha fallecido en el lugar y el médico de urgencias que ha acudido solo ha podido certificar el fallecimiento. También se han desplazado agentes de la Guardia Civil, que ha informado a EFE de que en estos momentos se está tratando de identificar al fallecido y los motivos del suceso.