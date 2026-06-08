El hombre rociado con sosa en un bar de Alcázar de San Juan, en estado "muy grave": tiene quemado el 30 % del cuerpo

Una de las dos personas heridas este domingo tras ser rociadas con un líquido corrosivo en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) se encuentra en estado "muy grave", mientras que la otra está "estable de la gravedad".

Ambos pacientes fueron trasladados a la Unidad de Grandes Quemados del hospital madrileño después de sufrir quemaduras en un bar ubicado en la plaza de España de Alcázar de San Juan, donde, tras una discusión, un hombre roció con un líquido corrosivo a varias personas.

Como consecuencia de esta presunta agresión, que según las primeras averiguaciones de la Policía Nacional pudo ser con sosa cáustica, fueron hospitalizadas cinco personas.

Según han informado a EFE fuentes del Hospital Universitario de Getafe (Madrid), donde se encuentran ambos, el más afectado es un hombre de 44 años, en estado "muy grave" con quemaduras en un 30 % de la superficie corporal en cabeza, espalda, tórax, miembros superiores y cuello.

La otra afectada, una mujer de 52 años, está "estable dentro de la gravedad" y presenta quemaduras en un 12 % de la superficie corporal en espalda, miembros superiores y cuello.

Además de los dos pacientes del Hospital de Getafe, el presunto agresor fue trasladado en una UVI al hospital Mancha Centro, ubicado en la localidad ciudadrealeña, con quemaduras provocadas por este químico; y otras dos personas, dos hombres de 60 y 65 años, fueron trasladados a este mismo centro con quemaduras leves.