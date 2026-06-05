Un hombre de 47 años herido por arma de fuego durante una riña multitudinaria en Puertollano

Un hombre de 47 años ha resultado herido por arma de fuego durante un tiroteo fruto de una pelea multitudinaria en la barriada de Cañamares de Puertollano (Ciudad Real).

Según la Policía, la persona herida ha sido trasladada al hospital por su propia familia y ha tenido que ser intervenida en quirófano.

Los agentes han desplegado un operativo de seguridad en toda la zona y ha abierto una investigación policial para el esclarecimiento de los hechos, identificación y detención de los implicados.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso ha tenido lugar a las 14.53 horas de este viernes, en el cruce de las calles Sancho Panza y Dulcinea.

Vecinos de la barriada aseguran que en el transcurso de los hechos se han podido escuchar varias detonaciones de armas de fuego.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI y agentes de Policía Local y Policía Nacional