Dos detenidos por la ejecución de más de 30 robos en vehículos y domicilios en zonas residenciales de Ciudad Real

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a dos personas como presuntas responsables de la comisión de más de una treintena de delitos contra el patrimonio cometidos en la capital desde octubre de 2025, principalmente en las zonas residenciales de 'Los Rosales' y 'La Granja'.

Según ha informado la Policía, el modus operandi empleado permitió centrar la investigación en dos delincuentes conocidos, especializados en la rápida ejecución de robos en la vía pública.

Los autores accedían al interior de los vehículos fracturando las ventanillas laterales para sustraer, en cuestión de segundos, todos los efectos del interior, incluida documentación personal y tarjetas bancarias.

Con las tarjetas robadas, los detenidos cometían posteriormente estafas, además de dedicarse a la compra y venta de objetos sustraídos y a la comisión de robos con fuerza en domicilios.

Sustracción de objetos

Para acceder a las viviendas utilizaban el método del escalo, aprovechando accesos abiertos en patios y zonas interiores.

La investigación también ha permitido comprobar que en algunos casos los vehículos se encontraban abiertos por descuido de sus propietarios, lo que facilitaba la sustracción de objetos sin levantar sospechas entre vecinos o testigos.

Hasta el momento, las detenciones han permitido esclarecer 20 robos con fuerza en interior de vehículo, tres robos con fuerza en domicilios, cinco hurtos en interior de vehículo, tres estafas y la sustracción de un turismo, si bien la investigación continúa abierta y no se descarta la implicación de los detenidos en otros hechos similares.

Dada la gravedad de los delitos y la multirreincidencia de los arrestados, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.

Operativo policial y recomendaciones a los vecinos

Para frenar el aumento de este tipo de delitos, la Policía Nacional estableció un operativo especial de vigilancia, reforzando la presencia de agentes uniformados y de paisano en las zonas más afectadas.

Asimismo, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, se mantuvieron contactos con vecinos y asociaciones para ofrecer pautas de prevención y recordar la importancia de avisar de inmediato a la Policía Nacional ante cualquier hecho sospechoso, a través del teléfono 091 o de la aplicación Alertcops.

Entre las recomendaciones trasladadas, la Policía aconseja anotar o fotografiar los datos de registro y número de serie de las balizas de señalización que se guardan en los vehículos, ya que su identificación facilita la investigación y la posible recuperación en caso de robo.