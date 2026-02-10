La crecida de un arroyo en Belvís de la Jara (Toledo) deja atrapada a una mujer en el interior de su coche

Una mujer de 56 años ha tenido que ser rescatada este martes tras quedar atrapada en su vehículo por la crecida del nivel del agua en la calle Real, a la altura del arroyo Tamujoso, en la localidad toledana de Belvís de la Jara.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 13.08 horas, después de que el aumento del caudal impidiera a la conductora abandonar el coche por sus propios medios.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos, que han procedido al rescate de la mujer, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. También ha acudido un médico del centro de salud del municipio.

La mujer no ha precisado atención médica ni traslado a ningún centro sanitario tras el incidente.