Los trabajadores de la sanidad de Castilla-La Mancha ya tienen fecha para reclamar la carrera profesional: todos los detalles

El Gobierno de Castilla-La Mancha dará un nuevo impulso a la recuperación de la carrera profesional sanitaria con la publicación, el próximo 22 de junio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), de la primera convocatoria extraordinaria para el acceso y progresión en los grados I, II, III y IV de este sistema de reconocimiento profesional dirigido al personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

La fecha de publicación ha sido trasladada este viernes por el director general de Recursos Humanos y Transformación, Iñigo Cortázar, tanto a las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Instituciones Sanitarias como a los equipos directivos de las distintas gerencias del SESCAM. El objetivo es facilitar toda la información necesaria para garantizar el correcto desarrollo del procedimiento y resolver las posibles dudas de los profesionales.

La convocatoria constituye una de las principales medidas contempladas en el acuerdo aprobado por unanimidad el pasado mes de abril para la reactivación de la carrera profesional, un sistema que permanecía suspendido desde 2012 y cuya recuperación forma parte de la estrategia del Ejecutivo autonómico para reforzar la motivación, la fidelización y el reconocimiento de los profesionales de la sanidad pública regional.

Este procedimiento extraordinario tendrá carácter excepcional y permitirá reconocer los años de servicios prestados por los profesionales durante el periodo en el que la carrera profesional estuvo suspendida. Para ello, se valorarán exclusivamente los servicios acreditados por los solicitantes, estableciéndose distintos requisitos de antigüedad en función del grado al que se aspire.

Requisitos necesarios

Así, podrán optar al grado I quienes acrediten al menos cinco años de servicios prestados; al grado II quienes acrediten diez años; al grado III quienes alcancen los 16 años; y al grado IV quienes sumen 23 años de antigüedad. En aquellos casos en los que proceda, será necesario contar previamente con el reconocimiento del grado inmediatamente anterior.

La convocatoria está dirigida al personal estatutario fijo y temporal del SESCAM, incluyendo además otros colectivos contemplados en el acuerdo de reactivación, como los profesionales en promoción interna temporal, el personal de tecnologías de la información, el personal funcionario sanitario local que presta servicios en instituciones sanitarias y los profesionales con liberación sindical o que desempeñan puestos directivos.

Las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente por vía electrónica a través de la plataforma habilitada en la página web del SESCAM. El plazo de presentación será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el DOCM.

Según establece la convocatoria, los efectos económicos derivados de los nuevos reconocimientos se aplicarán a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los efectos administrativos tendrán vigencia desde la publicación de las correspondientes resoluciones definitivas.

La recuperación de la carrera profesional se enmarca en el conjunto de políticas impulsadas por el Gobierno regional para fortalecer los recursos humanos del sistema sanitario público. En los últimos años, el SESCAM ha desarrollado medidas como las ofertas públicas de empleo, los procesos de estabilización, el concurso abierto y permanente de traslados y la ampliación de plantillas.

Con esta nueva convocatoria extraordinaria, el Ejecutivo autonómico avanza en la consolidación de un modelo orientado a reconocer la experiencia, el compromiso, la excelencia y el desarrollo profesional de los trabajadores de la sanidad pública de Castilla-La Mancha.

Si lo deseas, también puedo adaptarla al estilo de una nota de prensa institucional del Gobierno regional o a un formato más periodístico para prensa generalista.