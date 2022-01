Bombazo en el mundo del corazón: Tamara Gorro anuncia, destrozada, su separación

Noticia bomba y totalmente inesperada para comenzar este 2022. Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan. Así lo ha anunciado la influencer a través de un vídeo de Instagram en el que, completamente destrozada y sin poder contener las lágrimas, ha desvelado esta sorprendente decisión después de 12 años de amor en los que formaron una de las parejas más enamoradas y unidas del panorama nacional.

"Empiezo el 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y que ni siquiera pude llegar a imaginar. He puesto en la portada una foto de Ezequiel y mía diciendo gracias por estos 12 años. Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio", ha comenzado diciendo Tamara totalmente derrumbada y dejando claro que por el momento no es una decisión definitiva y que dejan una puerta abierta a una segunda oportunidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

"Nos vamos a separar, que no a divorciar, porque consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta, al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos, que es parar a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y terminar la vida juntos que es como siempre hemos querido", ha confesado rota en lágrimas.

Una ruptura que, como ha revelado, "no viene de ahora. Viene de hace tiempo": "Como todas las parejas pasas baches, no somos un matrimonio perfecto y lo he dicho siempre, somos igual que todos. Tienes tus bajadas, subidas... pero cuando llega un momento en el que te estancas tienes dos opciones. O continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solucion, o por el contrario como hemos optado nosotros, porque hay amor, entonces preferimos tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver y continuar juntos", ha asegurado.

