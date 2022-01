Inés Cañizares confirma su disposición para ser la candidata de Vox a la Presidencia de Castilla-La Mancha

Lo adelantó EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM el pasado mes de noviembre y ahora se confirma: la diputada nacional por Toledo Inés Cañizares es la nueva portavoz autonómica de Vox en Castilla-La Mancha y se perfila claramente como la líder del partido en la región. Es más, la propia Cañizares, en declaraciones a Europa Press, ha admitido la posibilidad de convertirse en la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Comunidades, aunque esa decisión la tomará la dirección de su partido cuando se convoquen las elecciones.

Inés Cañizares ha descartado que Vox vaya a conformarse en una organización a nivel regional y respetará la forma de funcionar por unidades provinciales, apuntando que en todo caso, aunque es ella misma quien asume la Portavocía autonómica más allá de un cargo orgánico, se elegirá al candidato a presidir Castilla-La Mancha cuando se convoquen elecciones. La diputada toledana ha admitido que asumiría ser la candidata a la Presidencia de la Junta si el partido así se lo solicita.

En una entrevista con Europa Press, Cañizares ha señalado que esta estructura provincial "es más que suficiente" por el momento, y en la región "cuando se convoquen elecciones y haya campaña se elegirá a candidatos" pero en principio "no hay intención de crear una supraestructura autonómica", porque "no es necesario".

Respecto a un futurible candidato en Castilla-La Mancha, sí ha recordado que es ella la que se pronuncia a nivel autonómico sobre cuestiones relevantes. "Soy una persona que me muevo por Toledo, me conoce la gente, trato de estar en la calle, de tener reuniones (...). Me ha tocado asumir esa responsabilidad y he asumido debates que me dan más visibilidad, pero no soy candidata". De momento, habría que puntualizar.

En todo caso, ha remarcado que la decisión de que fuera ella la candidata en Castilla-La Mancha dependería de lo que dictara el partido, en la línea de estar "donde mejor servicio pueda hacer a España". "El lugar no es lo importante, es la labor que desarrollas. No es una cuestión de gusto, es una cuestión de responsabilidad".

Como apuntan las encuestas, Vox se encuentra en un momento de crecimiento en España y en Castilla-La Mancha y su papel podría ser decisivo en la próxima legislatura a la hora de formar gobierno en la comunidad autónoma. Su entrada en el Parlamento de Castilla-La Mancha, en caso de confirmarse en las elecciones autonómicas de mayo de 2023, sería clave en un hipotético cambio de rumbo en la región.

"Leyes ideológicas"

Respecto a la gestión del Gobierno regional, ha rechazado "todas las leyes ideológicas y de género" promovidas por el Ejecutivo de Emiliano García-Page, porque "no son las que necesita Castilla-La Mancha", así como el aumento de partidas presupuestarias en materia de igualdad de género, desarrollo sostenible o Presidencia, mientras que hay una deuda del 40 por ciento del PIB de la región.

Sobre la ley contra la despoblación, no entiende que el Gobierno socialista de García-Page la promueva y por otro lado agache "la cabeza" y acepte las políticas del Ministerio de Transportes, por ejemplo con el Plan XCuenca que "quiere acabar con el tren convencional".

Sobre las propuestas en materia de despoblación que promovería Vox, Cañizares ha señalado que lo primera pasaría por "fomentar la natalidad" en general, así como proporcionar incentivos económicos en zonas más despobladas o infraestructuras para atraer la inversión empresarial, que son condiciones que hacen posible "crear" los servicios necesarios.

Opinión sobre el PP y Cs

Respecto a la labor que el PP de Paco Núñez está haciendo como oposición, la ha definido como "de mucho ruido y pocas nueces", lo que, a su juicio, también se replica en el PP a nivel nacional con Pablo Casado.

De su etapa en el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha reprochado que el PP promoviera una "ley con 320 tasas más" y ahora hablen de "bajar impuestos". "Sí, -el PP de Núñez- hace ruido, pero cuando llega la hora de gobernar veremos en qué se plasma".

Sobre la labor de Ciudadanos, partido liderado por Carmen Picazo en la región, lo ha situado en la "irrelevancia política", augurando que "la trascendencia que pueda tener es mínima", porque "están condenados a desaparecer".

