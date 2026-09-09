Fernando Jou, toledano nacido en Ceuta: "Mi ciudad nunca ha sido de Marruecos, antes que española fue portuguesa"

Aunque 600 kilómetros y un mar lo separan de su querida Ceuta, Fernando Jou Rivera contempla con profunda tristeza desde Toledo cómo la ciudad autónoma donde nació atraviesa un colapso social tras la entrada masiva de miles de personas de forma irregular procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.

"Es una ciudad preciosa donde han convivido perfectamente no tres culturas como en Toledo, sino cuatro: cristianos, musulmanes, la comunidad judía que sigue allí y la comunidad hindú. Con esta situación se están cargando esa historia de respeto", lamenta el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Jou Rivera, médico de formación y expolítico, es natural de Ceuta, fruto del destino militar de su padre. "Se casaron allí, en la iglesia de la Virgen de África. De hecho, la Virgen tiene un manto confeccionado con el propio vestido de novia de mi madre", recuerda con orgullo en una conversación con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Fernando Jou en una calle de Ceuta cuando tenía dos años. Cedida

Con seis años, su familia se trasladó a Toledo. En la península ibérica, Jou ha desarrollado una larga carrera profesional en la gerencia de centros sanitarios como el Hospital Virgen de la Poveda de Villa de Prado (Madrid). Asimismo, ejerció como delegado de la Junta de Comunidades en la provincia de Toledo bajo el mandato de María Dolores de Cospedal (2011-2015).

Pese a su corta infancia en el norte de África, nunca ha olvidado su cuna. "Yo me siento caballa de nacimiento y toledano de adopción". Además, mantiene relación con sus ocho primos en la ciudad española al norte de África. "He seguido yendo. He llevado a mis hijas para que conocieran mi tierra también".

Fernando junto a su mujer Alicia en la actual plaza de la Constitución de Ceuta, anteriormente llamada plaza del Puente. Cedida

"En el hospital no hacen más que desinfectar ropa"

El contacto asiduo con sus familiares ceutíes, entre ellos una prima que trabaja en el Hospital Universitario de Ceuta, le permite transmitir una radiografía fiel. Fernando traslada su descripción: "La situación es dramática en todos los ámbitos. Mi prima dice literalmente: «No hacemos más que lavar y desinfectar ropa. Las urgencias están saturadas»".

El médico al frente de la Junta Provincial de la AECC de Toledo desde 2023 subraya que la ciudad autónoma de 83.500 habitantes ya sufría escasez de profesionales cualificados. "Ni médicos ni enfermeras quieren trabajar allí por la distancia y porque tienen que coger el barco", señala.

El inicio del curso escolar también se ha visto marcado por la crisis. "Muchos padres han decidido no llevar a sus hijos al colegio. Han puesto militares en las puertas, pero ahí no es donde hacen falta porque los profesores son adultos. El peligro está en el trayecto hasta el colegio, y es imposible poner militares en todos los recorridos".

La misma prima le comentaba que las playas son un foco de insalubridad. "Están haciendo sus necesidades en la arena. No es un problema de racismo, es un problema sanitario y de convivencia muy serio".

Fernando Jou defiende con firmeza el carácter acogedor e integrador de su tierra natal, recordando que Ceuta siempre ha sido un modelo ejemplar de convivencia pacífica entre cuatro religiones. "En las manifestaciones ves a muchos musulmanes que también protestan porque a ellos también les están restringiendo sus derechos".

Campamento en el puerto

Las tiendas del campamento, junto al almacén del Banco de Alimentos ceutí, en el recinto portuario. EFE

Durante la conversación con este diario, cuestiona la decisión del Gobierno de España de instalar carpas de acogida para más de 1.000 migrantes en una parte del puerto de Ceuta. "Dificulta todo el comercio de la zona. Hay una explanada inmensa justo detrás de la cárcel donde podrían haber instalado todas las carpas".

Fernando exige ayudas y medios inmediatos a las autoridades públicas: "Sentimos rabia e impotencia. El comercio está arruinado. Deben apoyarlos económicamente y mandar funcionarios de refuerzo para la sanidad. La Policía tiene que tramitar la devolución de todas estas personas a su país de origen".

Este ceutí considera que "hay que tomar medidas serias y no sé si incluso romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Marruecos" tras la reclamación pública de la soberanía de Ceuta y Melilla por parte de tres ministros del ejecutivo de Mohamed VI.

"Mi ciudad nunca ha sido de Marruecos, antes que española fue portuguesa. No solo quieren Ceuta y Melilla, después dirán también que Canarias y, después, que Al-Ándalus", recalca.

Concentración en apoyo a Ceuta en Toledo. Ayuntamiento

Por otro lado, ha mostrado su gratitud a la sociedad española por cómo "se han volcado" con sus paisanos haciendo referencia a las cientos de concentraciones en pueblos y ciudades de España en apoyo a la ciudad autónoma del pasado 2 de septiembre. "Estamos muy agradecidos", confiesa.

Casi un mes y medio después de la crisis migratoria, Fernando Jou lanza desde Toledo un mensaje que espera que cruce las fronteras: "El problema se va alargando y enquistando. Va a costar mucho recuperar la Ceuta que yo recuerdo".