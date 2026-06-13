Ana regenta la farmacia más antigua de Albacete con solo 25 años: "Los dueños anteriores confiaron mucho en mí"

"Quiero mantener la esencia de un lugar que lleva cuidando a los pacientes tanto tiempo, pero siempre actualizándonos". Así de claro lo tiene Ana Fernández. Con apenas 25 años, esta joven de la Roda acaba de ponerse al frente de la Farmacia de Santa Teresa, la más antigua de Albacete, que abrió sus puertas en 1910.

Tras estudiar la carrera de Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid y trabajar un par de años en la capital de España, Ana sentía la necesidad de volver a sus raíces y compartir tiempo con su familia y allegados. El destino, la suerte o una simple casualidad le brindaron un reto profesional que nunca habría imaginado.

"Para mí era un sueño cumplido. Venimos mucho a Albacete y esta farmacia siempre ha sido un referente", explica con naturalidad a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Los antiguos propietarios buscaban heredero, aunque en sus planes no entraba una persona de tal juventud.

Ana firmando el contrato que la ha convertido en la propietaria de la farmacia más antigua de Albacete. Cedida

"Se sorprendieron por mi edad, pero confiaron muchísimo en mí desde el primer momento. Me vieron con mucha ilusión, ganas y nuevas ideas", relata.

Sabe que el desafío es mayúsculo porque la Farmacia de Santa Teresa no es un local cualquiera. Se ubica en el precioso edificio diseñado por Julio Carrilero, uno de los arquitectos más influyentes de Albacete y creador de la Plaza de Toros.

Ana junto a sus padres y su hermana en la farmacia de Santa Teresa de Albacete. Cedida

La fachada exterior del local está totalmente protegida y, aunque el interior se reformó en 2019, se hizo rescatando y restaurando los elementos antiguos que habían quedado ocultos. La primera medida de Ana al frente ha sido toda una declaración de intenciones: recuperar el logotipo original del negocio.

Un museo dentro de una farmacia

"He recopilado fotografías antiguas y el logo original que portaba la imagen de la santa. Lo he vuelto a incorporar en las bolsas y tarjetas porque quiero mantener vivo el legado", revela con orgullo. Además, apostará por las redes sociales (@farmaciadesantateresa) como otra vertiente para hacer comunidad.

Sin embargo, su proyecto estrella va más allá, ya que planea abrir un "minimuseo" dentro de la propia farmacia. Ana confiesa que está reuniendo el material histórico de la botica, que además cuenta con un laboratorio propio de fórmulas magistrales que sigue en activo.

"Tenemos frascos y material de formulación antiguos con los etiquetados de época. Todo eso iría en una zona de exposición accesible a todos", detalla entusiasmada.

Frascos de glicerina antiguos que hoy perduran en el almacén de la farmacia. Cedida

Ana Fernández tiene claro que la tecnología es una aliada para lo que de verdad importa: el paciente. Al ser preguntada por la nueva normativa que planea eliminar el tradicional gesto de cortar el cupón de barras de un medicamento con el cúter para informatizarlo, la joven se muestra rotundamente a favor.

"Es una tradición de siempre, pero digitalizarlo agiliza el trámite. En la farmacia no solo se trata de cortar y pegar; se trata de hablar con la persona, preguntarle cómo le va el tratamiento o si le sienta bien la pastilla. Todo lo que sea ahorrar tiempo para atender mejor, bienvenido sea", reflexiona.

Históricamente, la de Santa Teresa era conocida en Albacete como "la farmacia mejor surtida". Ana quiere mantener esa fama ofreciendo lo mejor en dermocosmética, nutrición, homeopatía y medicamentos naturales, basándose eso sí, en la formación continua.

Antiguo almacén de la farmacia. Cedida

En esta aventura no está sola, cuenta con el apoyo incondicional de sus padres, amigos, su equipo de trabajadores y, de manera muy especial, de su hermana, también farmacéutica titular y a la que considera su gran referente.

La respuesta de los albaceteños no se ha hecho esperar. "Me siento muy aceptada por todos los clientes. Incluso algunos vecinos ya han venido aposta solo a conocerme", concluye con una sonrisa sabiendo que la farmacia más longeva de la capital ya tiene garantizada una segunda juventud.