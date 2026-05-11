El Consejo Social de la UCLM premia la excelencia universitaria y la contribución social con sus 'Reconocimientos' 2026

El Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha entregado este lunes en el paraninfo del campus de Albacete sus Reconocimientos 2026 a la excelencia universitaria y la contribución social en la región.

En una gala presidida por el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page; el rector de la UCLM, Julián Garde y el presidente del Consejo Social, José María Barreda, la institución ha distinguido personas y entidades por su aportación académica, investigadora, profesional y social de personas y entidades al desarrollo de Castilla-La Mancha.

En esta nueva edición, el jurado ha otorgado el ‘Reconocimiento de Honor’ al futbolista albaceteño Andrés Iniesta, campeón del mundo con la selección española en 2010, autor del gol decisivo de la final, y bicampeón de Europa en 2008 y 2012. Su trayectoria deportiva ha sido reconocida, entre otras distinciones, con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

En nombre de Andrés Iniesta, ha recogido el premio el director de 'Iniesta Academy', Iván Cascales , de la mano de Emiliano García-Page.

Junto a él, también ha recibido el mismo premio la futbolista albaceteña, Alba María Redondo, referente del fútbol femenino español y campeona del mundo con la selección española en 2023. Formada en el Fundación Albacete Balompié y actualmente jugadora del Real Madrid CF, la futbolista se ha consolidado como una de las delanteras más destacadas del fútbol nacional.

La premiada ha reconocido que creció “soñando con el fútbol” y ha agradecido el reconocimiento recibido por el valor emocional que supone para ella regresar a “su casa” y a la universidad anfitriona.

Durante su intervención, ha subrayado el orgullo que siente por sus raíces albaceteñas y castellanomanchegas, además de apuntar que siempre intenta llevar el nombre de Albacete “a lo más alto”.

Del mismo modo, ha puesto en valor el talento presente en la Universidad y ha defendido la importancia de la formación académica como complemento al deporte profesional.

“Además de ser futbolista, también he estudiado”, ha asegurado, para reivindicar poco después la educación superior como una herramienta clave para el futuro y transmisora de valores.

Premiados

El acto ha continuado con la entrega del resto de galardones. En la categoría de Estudiantes han resultado premiados Blanca Royo Camacho, en el área de Ciencias de la Salud; Ana María del Hoyo Abad, en Ciencias Naturales y Exactas; Alejandro Delgado Izquierdo, en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas; David Rubio Luque, en Educación, Artes y Humanidades, y Laura Villa Fernández-Arroyo, en el área de Ingenierías y Arquitectura.

De igual forma, y en el marco del 'Reconocimiento a la Excelencia Universitaria', en la modalidad de Investigación el premiado ha sido el catedrático de Ingeniería Química de la UCLM Pablo Cañizares Cañizares; en Innovación Docente el reconocimiento ha correspondido a la profesora del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal en la Facultad de Educación de Toledo, María José Sánchez Parra; y en el apartado del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios se ha otorgado el premio de forma conjunta a José Antonio Aguado Parralejo y a Fermín Reyes Ruiz.

Intervenciones

Durante su intervención, Garde ha señalado el valor y la excelencia de las personas y entidades reconocidas por el Consejo Social. "Vuestras trayectorias son ejemplo de dedicación, constancia, esfuerzo, superación, y realmente lo que representáis son los valores de esta universidad", ha agregado.

El rector también ha puesto en valor el "papel transformador" que ha tenido la UCLM en la región en sus 40 años de vida -35 con el Consejo Social- en los que se han superado los 157.000 egresados.

De su lado, José María Barreda ha destacado el papel que ha tenido la institución académica en estas cuatro décadas de historia para formar a "los jóvenes mejores preparados de toda nuestra historia".

Por último, Page también ha loado con "orgullo" el hecho de que Castilla-La Mancha cuenta con "una universidad prestigiada" que “no solo forma talento, sino que también contribuye a retenerlo en la región”.