El "atraco" sufrido por el cómico Jesús Arenas en la Feria de Albacete se hace viral en las redes sociales

El cómico Jesús Arenas está generando un amplio debate en las redes sociales con uno de sus últimos vídeos de humor. En él denuncia el "atraco" que ha sufrido en la Feria de Albacete, que se celebra entre el 7 y el 17 de septiembre en la capital albaceteña.

"Ayer estuve con mis sobrinos en la feria y vengo del banco de pedir una hipoteca para tirar para adelante lo que queda de año", comienza diciendo el albaceteño, natural de Villarrobledo.

"Les dije que se podían subir en tres cosas cada uno", continúa el cómico manchego, sorprendido por lo que cuesta cada viaje en las atracciones: 5 euros.

"Y no te creas que es que está el cachivache media hora dando vueltas", lamenta. "Me he tirado yo pedos más largos que lo que dura eso", asegura sin perder en ningún momento el tono cómico a la hora de comentar la situación.

Ante la propuesta de uno de sus sobrinos, que quería volver otro día más a la Feria de Albacete, Arenas ha apostado por la exageración como recurso humorístico. "No será cierto. Antes les saco las entradas y los vuelos para ir a Disney".

"¡Qué ganas tengo de que se hagan mayores para llevármelos a Ibiza! Que me sale más barato, ya te lo digo yo", dice el humorista para acabar con un vídeo que en solo unos días ha sido compartido casi 900 veces en Facebook y ha recibido más de un millar de likes en Instagram.

La publicación de Jesús Arenas, que desde 2018 es director artístico de 'Gacha's Comedy', el Festival de Humor de Castilla-La Mancha, ha generado una gran división de opiniones entre sus seguidores.

Aunque a la mayoría de ellos les ha hecho gracia el contenido, algunos le dan la razón en sus quejas ("Ayer nos clavaron también a nosotros en la feria" o "Más razón que un santo") y otros se ponen del lado de los feriantes ("Se ganan la vida muy dignamente. Ve a los ayuntamientos, mira lo que se paga y empezarás a entender" o "Los feriantes ponen los precios acorde a lo que a ellos les piden").