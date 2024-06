Adrián Nieto, el joven de Guadalajara que arrasa con sus diseños: "Me gusta crear siluetas imposibles"

Adrián Nieto se alzó el pasado mes de mayo con el 'Premio Castilla-La Mancha es Talento Globalcaja' en la primera edición de 'Castilla-La Mancha es Moda', un galardón que persigue apoyar a los jóvenes diseñadores de la región en los primeros pasos de sus carreras. De los más de 40 trabajos presentados al certamen, este estudiante de la Escuela de Arte de Guadalajara consiguió cautivar al jurado -presidido por Ulises Mérida- con el suyo, un arriesgado mono de tartán combinado con un corset y una tiara de polipiel.

'Castilla-La Mancha es Moda' es un evento sin precedentes que tiene como objetivo principal impulsar la moda y la artesanía de la región, así como brindar una plataforma para nuevos diseñadores emergentes. Celebrado en Cuenca los días 22 y 23 de mayo, reunió una amplia variedad de actividades y una gran jornada de desfiles en los que participaron modistas y modistos tan conocidos como JC Pajares, Ana Locking o Lola Piña, entre otros muchos.

Para Nieto, que solo tiene 21 años, haber ganado este premio supone "todo un orgullo y un subidón de energía". Era la primera vez que se presentaba a un concurso de estas características y haber conseguido "algo tan grande en tan poco tiempo" le resulta "maravilloso". Como recompensa, tendrá la oportunidad de desfilar el próximo año con una colección propia y, aunque todavía no tiene claro cómo será, le gustaría presentar "algo completamente nuevo".

Diseño presentado por Adrián Nieto en 'Castilla-La Mancha es Moda'.

"Desde pequeño me ha encantado el arte"

Este joven de Guadalajara es un apasionado del arte desde pequeño, aunque la moda comenzó a llamarle la atención hace unos años a raíz del programa de televisión Drag Race, donde veía vestidos "increíbles". Fue como un flechazo a primera vista. "Yo nunca había cosido, pero me encantaba la idea de poder recrear bocetos y convertirlos en algo tangible, crear siluetas que a simple vista parecen imposibles y que transmiten cosas mágicas", cuenta.

Nieto terminó el Bachillerato y se matriculó en el Ciclo Superior de Estilismo e Indumentaria impartido en la Escuela de Arte 'Elena de la Cruz' de Guadalajara, donde nació su pasión por la costura. "Es algo que me vuelve loco. Me pongo a coser y puedo estar haciéndolo durante horas. Se me pasa el tiempo volando y me entretiene muchísimo", explica.

Su sueño, montar su propio taller

Sobre sus referentes, admira a Alexander McQueen, Vivienne Westwood y Balenciaga, aunque intenta influenciarse "de todos un poco" para crear su propio estilo, en el que priman los volantes y los grandes volúmenes.

Una vez termine el ciclo, el guadalajareño tiene pensado continuar con su formación y empezar la carrera de Diseño para poder montar su propio taller en el futuro. "Me haría muchísima ilusión tener un espacio para seguir creando cosas. Sería un orgullo que lo que hago llegase a mucha gente, poder vivir de ello y, puestos a soñar a lo grande, triunfar en el mundo de la moda", señala Nieto, que desearía poder vestir a grandes artistas en unos años.