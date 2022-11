De un pueblo con 150 vecinos a vestir a los actores de 'Élite': el sueño cumplido de David Moss

David Pérez Martínez, conocido profesionalmente como David Moss, tan solo tiene 32 años y ya ha logrado triunfar en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid -la antigua Pasarela Cibeles- con sus diseños. Pero eso no es todo. Desde su atelier en Viñuelas, un pequeño pueblo de Guadalajara con apenas 150 habitantes, este joven ha vestido a reconocidos artistas, influencers y youtubers del panorama nacional e incluso los actores de 'Élite' han paseado sus trajes.

Reconocer sus diseños es fácil. Volúmenes, volantes y extravagancias basados en el arte y la vanguardia. Un estilo propio donde, según cuenta, el elemento principal es la autoexpresión. "Yo quiero que quien use mi ropa tenga una seña de identidad que destaque de alguna manera, porque al final la moda es eso, mostrarte al mundo a través de lo que llevas puesto". Y ese es su motor a la hora de crear.

En cuanto a su inspiración, reconoce que se nutre mucho de artistas, músicos, series y cine. Tal vez por ello haya decidido embarcarse en el mundo del vestuario para espectáculos, algo que le ha apasiona y que le ha permitido abrirse un importante hueco en el sector. Y aunque llegar hasta aquí ha sido una carrera de fondo, asegura que con empeño y ganas todo es posible.

Ropa para series de televisión

David Moss, nacido en Guadalajara el 3 de diciembre de 1990, creció entre la capital y Viñuelas, su pueblo paterno. Tras finalizar sus estudios básicos y el Bachillerato de Artes, estudió fotografía y estilismo para finalmente especializarse en Diseño de Moda en la Escuela Superior de Diseño Madrid (ESDM).

Desde que presentó el proyecto final de carrera, hace tres años, sus trabajos más destacados han sido la realización de vestuario para artistas y para formatos de televisión e Internet como 'Drage Race España', emitido en ATRESplayer, o 'Élite', una conocida serie de Netflix. Además, también hace confecciones a medida para clientes y, paralelamente, trabaja en sus propias colecciones.

"Yo alquilo mis diseños y si a las productoras les cuadra algo, me lo piden. Eso fue lo que pasó con 'Élite', a quien presté ropa para los primeros capítulos", cuenta. También ha hecho trajes para la youtuber 'Soy una pringada', la artista King Jedet o los cantantes Putochinomaricón y Marta Sango, y reconoce que su sueño sería vestir a Amanda Lepore o Madonna.

Sobre sus referentes, admira a esos diseñadores con un estilo "muy propio" como el ciudadrealeño Manuel Piña -ya fallecido-, uno de los fundadores de la Pasarela Cibeles muy involucrado en la Movida madrileña. Y del panorama actual le encantan John Galliano y Alexander McQueen.

Debut en la Fashion Week

Se podría decir que David Moss pertenece a esa generación joven que rompe barreras y pone nombre y apellidos al talento castellano-manchego. Sobre todo después de haber participado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid este año, uno de los principales trampolines de los diseñadores noveles en España.

“Para desfilar tuve que enviar un dosier y les encajó”, explica. En total, fueron nueve los jóvenes que pudieron mostrar sus creaciones en una plataforma única desde la que muchos dan un salto de gigante. Concretamente su colección constaba de 16 'looks' inspirados en el mundo de los sueños y sus diferentes fases. "Había colores negros que representan a las pesadillas, tonos pastel que son los más agradables y telas más psicodélicas relativas a los más locos", señala el guadalajareño, que ya trabaja en su próxima colección desde su atelier en Viñuelas.

"Me gusta trabajar donde me he criado"

"Con la pandemia me vine a vivir aquí y decidí montar mi taller. Al final es donde me he criado y donde estoy a gusto", cuenta David, que disfruta de lo acogedor y amplio de una casa que le aporta "muchísima comodidad". El joven trabaja solo y es el responsable de todo el proceso creativo, desde la idea reflejada en un boceto hasta lo que se pone la modelo.

"Para ser diseñador tienes que conocer todas las partes del proceso y yo sé hacer un poco de todo", dice. No obstante, cuenta con un showroom o espacio expositivo de sus diseños en Madrid, a donde se desplaza para gestionar sus encargos.

Respecto al nombre de su marca, el guadalajareño señala que ha sido "fruto de la casualidad", ya que le encantaba la modelo Kate Moss y empezó a usar ese alias en redes sociales. "Salió solo y ahí se quedó".

