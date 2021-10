Sale a la luz una íntima carta que José Bono escribió a su hija Sofía: "Te quiero como a Amelia, Ana y José"

La hija pequeña de José Bono y Ana Rodríguez, Sofía, nació el 12 de octubre del 2000 en Santiago de Chile y a los cuatro días fue abandonada en un centro de acogida. Así lo cuenta ella misma en la primera entrega de 'Abierta en canal', el documental sobre su vida que protagoniza en primera persona y que está difundiendo a través de su perfil en Instagram, donde cuenta con casi 19.000 seguidores.

En el primer capítulo del serial, estrenado este martes coincidiendo con su 21 cumpleaños, la pequeña de los Bono hace públicas imágenes familiares nunca antes vistas y asegura que está dispuesta a compartir cómo fue su "segundo nacimiento", tal y como se refiere a su proceso de adopción por parte de su familia, un acontecimiento que también define ante las cámaras como "la casualidad más bonita" de su vida.

Sofía, por primera vez, cuenta que su suerte cambió después de que su madre, Ana Rodríguez, pasase un tiempo como voluntaria en la India. "Cuando llegó a España le planteó la idea (de la adopción) a mi padre, que no estaba muy convencido. Ya tenía 50 años y tres hijos mayores". Sin embargo, el expresidente de Castilla-La Mancha, poco después, realizó un viaje oficial a Bolivia, donde visitó un centro de acogida. "Al ver la realidad de tantos niños sin familia decidió dar el paso. Al salir llamó a mi madre por teléfono y le dijo: Ana, presenta la solicitud y en cuanto llegue a España tramitamos la adopción de un niño".

Emocionante primera carta

Y así lo hicieron. Tras pasar un mes en Chile para finiquitar los últimos trámites de la adopción y demostrar durante un mes que estaban capacitados para cuidar de Sofía, los Bono-Rodríguez conocieron a su cuarta hija y por fin pudieron traerla con ellos a España desde el país latinoamericano. El primer día que el líder socialista durmió junto a la bebé, le escribió una carta que ahora se ha hecho pública con motivo del documental, donde el propio Bono da lectura de la emocionante misiva que le dedicó a su hija:

"Queridísima Sofía. Te escribo esta carta el primer día que estás con nosotros. Ayer, cuando íbamos a recogerte, me salió una lágrima de emoción y también de alegría. Hoy, al leer la carta que nos han dado tus cuidadoras, he llorado un poco más. También he pensado que yo seré viejo, pero quiero verte grande y verte feliz. Ya te quiero como a Amelia, Ana y José; y espero vivir para disfrutar de tu cariño. También hoy he dejado de fumar, y lo hecho en honor a ti, y para cuidar de mi salud y así poder vivir más tiempo contigo. Te vamos a dar todo nuestro amor y la ternura de la que seamos capaces. Yo tengo ya muchas ganas de llevarte a mi pueblo, a Salobre, porque quiero que también sea el tuyo, tu pueblo, que tengas pueblo. Allí nací; allí están enterrados los abuelos. En fin, deseo que vivas muchos años, Sofía, y si puedo ayudarte, que siempre me tengas a tu lado. Un beso enorme, querida hija".

La primera entrega del documental sobre el proceso de adopción de Sofía Bono concluye con la joven tatuándose en la muñeca, precisamente, el título del mismo 'Abierta en canal'. "Mi historia forma parte de mi pasado y, a partir de ahora, del presente de muchos. Por eso, he decidido no solo dejarlo marcado solo en mi corazón sino también en mi piel, bajo tinta y aguja. Dejo marcado para toda mi vida que, a partir de hoy, me abro en canal", asegura la protagonista para cerrar el intenso capítulo inicial de un serial que promete seguir dando mucho que hablar.

