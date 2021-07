El talaverano Roberto Brasero se asusta de su propia cara: "Una aberración"

El juego de los filtros para cambiar el aspecto del rostro está cada día más en uso. Y a eso dedicó Espejo Público parte de su programa, presentado ahora por la guadalajareña Lorena García, mostrando a los espectadores la imagen de una modelo que ha aumentado sus pómulos hasta la monstruosidad.

"La obsesión por el físico a veces lleva a hacer cosas dudosas", comentó Lorena. Como ejemplo puso a una modelo ucraniana que lleva seis años aumentando cada vez más sus pómulos, inyectándose ella misma el ácido hialurónico.

"Los filtros de las redes sociales pueden influir en el aumento de las cirugías estéticas", comentó Jota Abril, quien quiso poner a prueba a sus compañeros de Espejo Público. El colaborador mostró uno de estos filtros en su Tablet y Roberto Brasero fue "la primera víctima".

Roberto Brasero "filtrado"

"Roberto, ¿cómo quedarías tú con pómulos?", dijo. Tras ver si transformación física, Brasero aseguró que eso era "una aberración". "Yo ya tengo la cara redonda para que me pongáis estas cosas", comentó, impactado por la imagen. "Parece que me he tragado dos mandarinas".

Un filtro que ha generado mucha polémica debido al cambio tan drástico que produce en el aspecto de las personas. "Mientras sea un filtro y te parece una cosa para jugar, bien. Pero si ya lo pasas a la vida real y te operas para tener esa imagen que parece aberrante, ahí es donde está el problema", concluyó Brasero.

Sigue los temas que te interesan