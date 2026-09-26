"Hemos vendido 1.000 platos de jamón en dos días": el éxito rotundo de Sabor Toledo desborda todas las previsiones

En las últimas 48 horas, la Vega de Toledo se asemeja más a un recinto ferial que a un parque. La primera edición del festival gastronómico Sabor Toledo en el renovado pulmón verde de la capital de Castilla-La Mancha ha desbordado todas las previsiones, dejando sin stock a muchos de los expositores en la primera jornada.

Hasta el domingo 27 de septiembre, este evento reúne a más de 60 productores y artesanos de las comarcas de Talavera, los Montes de Toledo, La Mancha toledana y la Sagra-Torrijos. En el recinto, los visitantes pueden disfrutar de 28 tapas elaboradas por hosteleros mientras presencian 'showcookings' y actuaciones musicales.

En el estand de la Cooperativa San Miguel Arcángel de Navahermosa, el aceite La Galinda ha conquistado a los niños de 5º y 6º de Primaria de diferentes colegios de la zona que se han pasado por la feria.

Caseta de aceites La Galinda en la feria gastronómica Sabor Toledo. Cedida

"Estamos alucinando porque por la tarde han venido familias completas gracias a ellos. Les habían contado que al mediodía habían estado mojando el pan en el aceite y que querían volver", relata Rosana González Pérez, consejera del AOVE toledano.

Más allá de que las ventas hayan superado con creces todas las previsiones, Rosana destaca la oportunidad de dar visibilidad a los productos de la tierra. "Nuestros paisanos de Navahermosa se han puesto contentísimos de que su pueblo esté representado de alguna manera".

Embutidos España de Escalonilla (Toledo) presente en Sabor Toledo. Cedida

El jamón es un fijo de toda feria gastronómica y eso lo saben desde Embutidos España. "Hemos puesto un precio de 5 euros por plato de jamón. Hemos vendido unos 1.000 en dos días. La aceptación ha sido muy buena", celebra Carlos Muñoz, cortador oficial y embajador de la empresa familiar afincada en Escalonilla.

Tras dos días de locura logística, Muñoz subraya la buena labor del equipo humano que sostiene Sabor Toledo. "Nos falló la luz el primer día y a los cinco minutos estaba solucionado", señala.

Puesto de San Telesforo en Sabor Toledo. Cedida

A pocos metros, la firma toledana San Telesforo vive días de altísima demanda. Su gerente, Juan Manuel Albelda narra a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el éxito de sus helados artesanales entre el público. "Con estas temperaturas... No paramos de vender, estamos continuamente reponiendo", asegura.

El responsable del obrador de mazapán más antiguo de España valora la labor promocional de la feria. "Lo relevante de un acontecimiento es que lo cuente a todo el mundo, lo pongan en valor y al final, pasa lo que está pasando aquí, que viene muchísima gente".

La Vega se llena de sabor: todas las fotos de la inauguración de Sabor Toledo, con tapas, música y actividades Ángela Pulido Díaz

La fórmula exitosa de Sabor Toledo

Las cifras oficiales respaldan el optimismo que se respira entre los expositores y productores. Solo en la primera jornada (jueves 24 de septiembre) se superaron las 6.300 tapas servidas en la zona gastronómica. Además, el programa Pequeños Sabores ha congregado a 2.000 escolares entre el jueves y el viernes.

Joaquín Romera, vicepresidente tercero de la Diputación de Toledo —principal institución impulsora del evento—, resalta que los comerciantes no han tenido que asumir ningún coste para participar. "Les ha supuesto cero euros cuando en una feria de este calibre lo habitual es afrontar un gasto inicial de 6-8.000 euros".

Para que esa afluencia masiva no decaiga en próximas ediciones, Romera insiste en que Sabor Toledo se celebrará de forma bienal "para no saturar al público". Ante el posible aumento de demanda de expositores y productores, subraya que buscarán fórmulas para optimizar aún más el espacio en la Vega.