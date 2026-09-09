Los Yébenes prepara unas fiestas "para vivir en la calle", repletas de música, tradición y una singular pólvora

Las Reinas de las Fiestas 2025 en el desfile de Carrozas. Ayuntamiento de Los Yébenes

Cinco días por delante, las calles como punto de encuentro y una programación pensada para celebrar la festividad por todo lo alto. Los Yébenes (Toledo) se prepara para festejar, del 10 al 14 de septiembre, sus Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de Finibusterre.

Música, tradición, actividades para todas las edades y una de sus citas más esperadas: los fuegos artificiales. Así se podrá disfrutar del programa oficial que arrancará este jueves, aunque el ambiente festivo ya se ha dejado notar durante los últimos días con teatro, el tradicional concurso de arada o una tirada al plato recuperada después de varios años.

Una programación en la que también tendrán un papel destacado las asociaciones locales, protagonistas de buena parte de las actividades y reflejo de un tejido asociativo que, año tras año, se vuelca en las fiestas del municipio.

"Las fiestas son para disfrutarlas y que queden en el recuerdo como unos días intensos", resume a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez, que anima a vivirlas "en la calle" junto a familiares y amigos.

Pistoletazo de salida

El pistoletazo de salida llegará este jueves 10 de septiembre a las 21:00 horas con uno de los momentos más solemnes de las fiestas: el acto de coronación de las Reinas de las Ferias y Fiestas 2026.

Nohemi Cortés Dueñas tomará el relevo como Reina de las Fiestas, mientras que Irene Gutiérrez Dorado será coronada Reina de las Asociaciones; Aroa Moreno Romero-Salazar, Reina de los Emigrantes; Lucía Moreno Palencia, Reina de la Cultura y el Deporte; y Emma Cortés Dueñas, Reina Infantil.

La ceremonia tendrá además un marcado carácter local, ya que el pregón inaugural correrá a cargo del periodista Alberto Molero, natural de Los Yébenes y redactor de este medio. Será quien dé la bienvenida a las fiestas de su pueblo, en un acto que también incluirá la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Finibusterre en la iglesia de San Juan.

El alcalde ha puesto en valor la elección de Molero como pregonero, destacando la importancia de que sean personas vinculadas al municipio quienes pongan voz al inicio de las celebraciones. Tras el pregón, la noche continuará con un espectáculo de fusión dirigido por Macarena Jiménez y Arantxa Romero, a cargo de las asociaciones Yébenes por la Danza y Baile Flamenco de Los Yébenes.

La jornada inaugural no terminará ahí. La Orquesta Nuevo Versalles será la encargada de llevar la música hasta el Recinto Ferial, donde la fiesta continuará de madrugada con los DJ locales Mario Vargas y Alonso Sánchez.

Los fuegos artificiales, cita atractiva en la comarca

"Si hay una fecha marcada en rojo en el calendario de los yebenosos, esa es la del viernes 11 de septiembre". A las 23.00 horas, la Pirotecnia Vulcano volverá a iluminar el cielo en las inmediaciones del Parque Municipal con un espectáculo de fuegos artificiales que se ha convertido en una de las grandes citas de las fiestas.

"Le ponemos mucha exigencia a los fuegos artificiales", reconoce el alcalde, que destaca tanto la calidad del espectáculo como el entorno elegido para disfrutarlo. Una cita que, según Pérez, está "marcada en todos los yebenosos e incluso en gente de los pueblos de alrededor".

Fuegos artificiales en las Fiestas de Los Yébenes en el año 2025. Ayuntamiento de Los Yébenes

La programación del viernes arrancará por la mañana con la tradicional Diana de la Banda Municipal de Música y continuará con una sesión vermú protagonizada por Tyler Faraday. Por la tarde llegará otro de los momentos más esperados, el gran desfile de carrozas, que estará presidido por las reinas y contará con el acompañamiento de la charanga 'Nos hemos pasao tres pueblos'.

La jornada también reservará espacio para los más pequeños con el espectáculo infantil 'La Selva', de Teloncillo Teatro. Ya por la noche, la Orquesta Miami Show pondrá música a la verbena antes de que una nueva sesión de fiesta joven prolongue las celebraciones.

El Día grande, en honor a la patrona

El sábado 12 de septiembre llegará el día grande de las fiestas, dedicado a la Virgen de Finibusterre. La jornada combina actos vinculados a la tradición con propuestas deportivas y musicales para todos los públicos.

Habrá sesión vermú con 'Otra Movida' y el Trofeo de Fútbol, mientras que por la noche tomarán el relevo la Orquesta Sonital, el dúo formado por Gus Martín y Miguel Sacristán y el DJ Pablo Rico.

Virgen de Finibusterre. Ayuntamiento de Los Yébenes

El domingo 13 continuará la programación con una jornada cargada de propuestas. La calle Cortijo acogerá durante todo el día ARTEFERIA Los Yébenes, una cita dedicada a la artesanía, mientras que la sesión vermú correrá a cargo del grupo El Sur.

La tarde llegará con una novillada con picadores y una de las novedades del programa de este año: la llegada por primera vez al municipio de los auténticos Cantajuego, el grupo infantil más famoso y más visto en directo en España, con su espectáculo 'El Payaso Tallarín'. La noche finalizará con la actuación de la Orquesta Nueva Alaska.

Cartel actuación Cantajuego en Los Yébenes. Ayuntamiento Los Yébenes

Las fiestas afrontarán su última jornada el lunes 14 de septiembre con nuevas actividades para todos los públicos. La artesanía volverá a ocupar las calles, mientras que el teatro de calle de 'GOTA', la sesión vermú con Quinteto El Sol, un espectáculo de variedades y el Trofeo de Ferias de Fútbol Sala completarán el programa.

El punto final llegará a las 00:15 horas con la tradicional Traca Fin de Fiestas. Será el cierre de cinco días en los que el Ayuntamiento espera que las calles vuelvan a convertirse en el principal escenario de encuentro para vecinos, las familias y quienes regresan a Los Yébenes coincidiendo con estas fechas.

"Hay que vivirlos en la calle", insiste el alcalde, que confía en que el hecho de que buena parte de las celebraciones coincida con el fin de semana favorezca también la llegada de quienes viven fuera del municipio y regresan estos días para disfrutar de sus fiestas.