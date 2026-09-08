Yepes prepara unas fiestas en las que "el día se hace noche y la noche se hace día": cobetazo, dianas, rastradas y devoción

Tras una preferia marcada por la cultura, Yepes se ata el pañuelo rojo al cuello para celebrar sus fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, que tendrán lugar del 10 al 14 de septiembre y el 19 de septiembre. La Plaza Mayor y el coso taurino serán el epicentro de los actos.

En sus días grandes, este municipio toledano abarrota sus calles de tradición, devoción, música, peñas y buen ambiente. En palabras del alcalde, Tomás Manuel Arribas, durante las fiestas "el día se hace noche y la noche se hace día", mientras destaca la variedad y el volumen de los actos así como la "gran participación" de vecinos y visitantes.

Las fiestas del Cristo arrancan este jueves con el tradicional 'cobetazo' en el que se repartirá el pañuelo rojo —en honor al color del pueblo—. "El pueblo se vestirá de blanco y rojo. Como si fuese San Fermín", señala el alcalde.

El día continuará con el pasacalles amenizado por la Charanga Algarabia y la fiesta de castillos hinchables para los más pequeños en la Plaza Mayor. A las 20 horas, el desfile de carrozas con el Rey, Reina y Damas 2025 y la Reina y Damas 2026 acabarán su recorrido en la Plaza Mayor donde tendrá lugar la tradicional coronación y el concurso de carro.

A las 22:30 horas, Yepes se reunirá para la ofrenda floral al Cristo y la posterior pólvora. A medianoche, la Plaza Mayor acogerá los primeros toros de fuego infantiles y adultos de esta edición. La jornada terminará con una discoteca móvil en el mismo escenario.

Tras 27 años organizando el festival de teatro de las Jornadas Calderonianas —declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional—, su directora, Yolanda Mancebo Salvador, será la encargada de pronunciar el pregón 2026: "Se lo merece", afirma el alcalde.

El viernes 11 de septiembre comenzará a las 11 horas con el desfile de pasacalles al son de la Banda de Música municipal y con la compañía de las autoridades. A media mañana, los vecinos se reunirán en honor al Cristo para ser testigos de la Solemne Función. Para acabar con la primera parte del día, la Plaza Mayor volverá a ser el escenario donde vecinos y visitantes podrán bailar con el concierto de la Banda de Música de Yepes.

Encierro y suelta de reses

A partir de las 18:30 horas, el tradicional encierro al 'estilo de la villa' será el preámbulo a la suelta de reses en la Plaza de Toros. Para la noche tendrá lugar, según el alcalde, "un momento muy emotivo" con la procesión del Cristo. Vecinos y visitantes acabarán el día bailando al ritmo de la orquesta Atlántida Show y la disco móvil con David López-Aka Kanta.

Las tradicionales dianas serán el despertador del tercer día de fiestas. Desde las 7 de la mañana los jóvenes recorrerán las calles de Yepes al ritmo de la charanga Algarabía despertando a los vecinos. Los eventos taurinos serán los protagonistas de este sábado 12 de septiembre.

A las 8:30 horas de la mañana llegará uno de los momentos más tradicionales: la 'rastreada', una sucesión de cohetes de pólvora que recorrerán las calles. El alcalde asegura que el espectáculo contará "con todas las medidas de protección para que no se vean dañados edificios, viviendas ni personas".

El segundo encierro y suelta de reses de estas fiestas tendrá lugar a las 10 horas en la Plaza de Toros. Según Arribas, con el objetivo de que los más pequeños se "empapen de las tradiciones", la programación también acoge una bueyada infantil. La mañana taurina acabará con la actuación de Manny Calavera como una de las grandes sorpresas de esta edición.

A las 21:30 horas se dará cita a uno de los actos más esperados: el gran concurso de recortes en el coso municipal. Por la noche se disfrutará de la mano de la orquesta Krypton y la disco móvil en la Plaza Mayor.

Fiestas de Yepes (Toledo). Ayuntamiento

El penúltimo día, el domingo 13 de septiembre, empezará una vez más con la tradicional diana y 'rastreada' seguida del tercer encierro. Los niños volverán a ser los protagonistas con la Fiesta Holi infantil y actividades multiaventuras dispuestas en la Plaza Mayor para su disfrute.

Para acabar la mañana, los saxofonistas Hermanos Dorado darán una actuación a las 13 horas en la Plaza Mayor. A las 18:30 horas se dará paso a los últimos eventos taurinos de esta edición con la tradicional novillada sin picadores. Tras esta capea, llegará la segunda semifinal de la V edición del trofeo Domingo Ortega.

La última noche tendrá una de esas sorpresas que endulzan. Tras la orquesta Montecarlo, a las 03:30 horas de la madrugada la churrería 'la toledana' se hará cargo de la tradicional chocolatada que recargará pilas para la discoteca móvil con los DJ locales Tavix y Óscar Gálvez.

El lunes 14 de septiembre será el último día de estas fiestas patronales. Una mañana más, la diana volverá a despertar al pueblo al ritmo de la charanga Alboroto para dar paso a la última rastreada de esta edición.

Fiestas de Yepes (Toledo). Ayuntamiento

A las 9:30 horas la Fiesta de Polvos Holi para los mayores contará con la actuación de DJ Taurux en la Plaza Mayor. A las 11 horas, con motivo de acercar a los más pequeños el sentimiento taurino del municipio, se dará la bueyada infantil en el Parque de la Alquitara y en la Plaza de Toros.

Paella benéfica

Vecinos y visitantes no pararán en este último día. A las 13 horas el DJ Juanma se encargará de la música en la Plaza Mayor antes de que la tradicional 'Paella Benéfica' reúna a todos los yeperos en torno a la mesa para recordar la solidaridad que caracteriza al pueblo. En esta ocasión, los beneficios recaudados irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Toledo y para la Asociación de Padres y Amigos de Niños con Discapacidad Auditiva en la provincia de Toledo (APANDAPT), según cuenta el alcalde.

El día continuará con juegos populares y con un toque musical a cargo de un tributo de Rodrigo Muñoz Band con música de los 80, 90 y los 2000. Como colofón final de estas fiestas, a las 23:30 horas se disfrutará de un ramillete de fuegos artificiales seguido de la traca fin de fiestas en la plaza mayor.

Para el alcalde, la seguridad es una prioridad. Por ello, en estas fiestas se contará con la dotación de policía municipal de Yepes, seguridad privada y un punto violeta: "Queremos que sean unas fiestas donde se disfrute al máximo".

Después de haber descansado de unos días intensos de fiesta, Yepes se despide de sus fiestas patronales con un último coletazo el 19 de septiembre. Durante esta jornada, cientos de yeperos se desplazan hasta el Parque de la Alquitara para reunirse en torno a su tradicional 'Giras', un "concurso de guisos" donde los vecinos comparten los últimos momentos amenizados con sesiones de DJ hasta bien entrada la noche.

Fiestas de Yepes (Toledo). Ayuntamiento

Por último, Arribas invita a disfrutar de las fiestas de un "pueblo muy hospitalario, en el que nadie es forastero".