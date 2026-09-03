Eurocaja Rural refuerza en Menasalbas su apoyo a la ganadería respaldando la XXIV Fiesta de la Ternera

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha asistido este viernes a la XXIV edición de la Fiesta de la Ternera de Menasalbas (Toledo), una cita que vuelve a poner en valor la calidad de la carne de vacuno y el papel estratégico de la ganadería y del sector agroalimentario en el medio rural.

Con su presencia en esta celebración, Eurocaja Rural reafirma un año más su compromiso y cercanía con el sector ganadero, vacuno y agroalimentario, así como con las iniciativas que contribuyen a dinamizar los municipios rurales de Castilla-La Mancha y a preservar su identidad y tradiciones.

López Martín ha estado acompañado por el director de Relaciones Institucionales de Eurocaja Rural, Miguel Ángel Escalante, el director territorial de la entidad en Torrijos, Esteban Villareal, el director de la oficina de Menasalbas, Raúl Ramírez, y la jefa del Gabinete de Cooperativas y Agrario, Rosa María Colmenero Ruiz, entre otros representantes de la cooperativa de crédito.

Durante esta jornada, la localidad toledana se convierte en la capital del vacuno, poniendo en valor la alta calidad de esta carne y reivindicando el papel de la ganadería en el medio rural.

La celebración, que se enmarca en las fiestas patronales en honor al Cristo de la Cruz a Cuestas, está promovida por el Ayuntamiento de Menasalbas y las cooperativas ganaderas locales Valle de Mena, Nuestra Señora de la Salud, Fuente Bartolo y Comega. Estas entidades colaboran con la iniciativa mediante la donación de carne para su degustación a lo largo de la jornada.

Tras la recepción ofrecida en el Ayuntamiento por la alcaldesa de Menasalbas, Marina García Díaz-Palacios, las autoridades, representantes del sector agroalimentario y vecinos participantes se desplazaron hasta el Campo de Fútbol de Menasalbas, donde tuvo lugar la degustación de este producto, reconocido por su calidad.

Al encuentro asistieron también el director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Clemente, la presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, Concepción Cedillo, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, así como varios diputados nacionales y provinciales.

La participación de Eurocaja Rural vuelve a evidenciar la estrecha vinculación de la entidad con el sector agroalimentario de Castilla-La Mancha, con la identidad cultural de los municipios y el arraigo rural como pilares de su modelo de negocio cooperativo.