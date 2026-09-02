La Despensa Escalona Cup da el salto internacional con clubes como el Real Madrid, Atlético o Sporting Club de Portugal

Escalona acogerá el 12 y 13 de septiembre la IV Internacional La Despensa Escalona Cup 2026. El Campo Municipal de fútbol de la localidad toledana será el escenario donde se dispute una nueva edición de una competición que continúa creciendo y que este año alcanza por primera vez una dimensión internacional.

El cartel definitivo de este IV torneo de fútbol base confirma la asistencia de algunas de las canteras más reconocidas del fútbol español. Entre los equipos que participarán destacan Real Madrid CF, Atlético de Madrid, Real Betis Balompié, Getafe CF y CD Leganés.

Como una de las grandes novedades de esta edición, el Sporting Club de Portugal también se sumará a este campeonato. De esta manera, la participación del conjunto lisboeta supone el primer paso internacional de La Despensa Escalona Cup desde su nacimiento y refuerza la evolución de un torneo que ha ido incrementando el nivel y la variedad de sus participantes cada año.

El cartel se completa con numerosos clubes y escuelas de fútbol que compartirán competición durante el segundo fin de semana de septiembre.

Tres categorías y dos jornadas de competición

Esta IV edición volverá a disputarse en formato de Fútbol 7 y distribuirá sus categorías entre las dos jornadas del torneo.

De esta manera, el sábado 12 de septiembre estará dedicado a la categoría alevín, mientras que el domingo 13 de septiembre será el turno de las categorías benjamín y prebenjamín.

A lo largo de todo el fin de semana, el Campo Municipal de Escalona acogerá los encuentros de una competición que reunirá en la localidad a jugadores, cuerpos técnicos, familias y aficionados.

Un torneo que sigue creciendo desde 2023

La Despensa Escalona Cup nació en 2023 con el propósito de crear en el municipio una competición de fútbol base capaz de reunir a clubes y escuelas de diferentes procedencias y ofrecer a los jóvenes futbolistas una experiencia deportiva de primer nivel.

Cuatro ediciones después, el torneo afronta una nueva etapa de consolidación y crecimiento respaldada por la presencia de algunas de las principales canteras del fútbol español y la incorporación, por primera vez, de un club extranjero.

En palabras del alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, la presentación del cartel permite "comprobar el crecimiento que ha experimentado Escalona Cup desde que comenzamos este proyecto. Poder reunir nuevamente a algunas de las principales canteras del fútbol español y dar este salto internacional con el Sporting Clube de Portugal supone un nuevo paso adelante. Queremos seguir haciendo crecer este torneo y que Escalona continúe siendo un lugar de encuentro y referencia para el fútbol base".

Durante el fin de semana, el municipio toledano se convierte en punto de encuentro en el que se genera actividad y se contribuye a proyectar el nombre de Escalona a través del deporte.

La IV Internacional La Despensa Escalona Cup está organizada por el Ayuntamiento de Escalona, con Supermercados La Despensa como patrocinador principal y con la colaboración de la Diputación Provincial de Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además del apoyo de numerosas empresas y entidades que hacen posible la celebración del torneo.