Talavera de la Reina frena el desembarco de las plantas de biometano: "Todas las licencias están suspendidas"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha asegurado este jueves que "todas las licencias están suspendidas" en relación con los proyectos de plantas de biometano previstos en la ciudad, después de que el Ayuntamiento haya iniciado los procedimientos para paralizar su tramitación.

Gregorio ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación y ha atribuido la suspensión de las licencias al actual Gobierno municipal, formado por PP y Vox. "Quienes han paralizado todas las licencias han sido el Partido Popular y Vox que forman este equipo de Gobierno", ha afirmado.

El regidor ha explicado que ya ha firmado la documentación necesaria para que comiencen los procedimientos correspondientes. De este modo, la implantación de las plantas de biometano queda actualmente frenada en Talavera, aunque los expedientes no pueden considerarse definitivamente descartados.

Gregorio ha responsabilizado al anterior Gobierno autonómico del PSOE y al expresidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page de haber propiciado la llegada de este tipo de instalaciones a la región a través del Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha 2024-2030.

Críticas a la Junta y al anterior Gobierno

También ha señalado a la anterior alcaldesa de Talavera, Agustina García, y ha acusado a los socialistas de intentar ahora “quitarse el sambenito de encima”.

El alcalde se ha referido especialmente a uno de los proyectos que se encuentra más avanzado, situado, según ha indicado, en la zona de entrada a Talavera de la Reina.

En este caso, ha criticado que la Junta concediera la autorización ambiental integrada "un día antes" de la entrada en vigor del decreto que permitía a los ayuntamientos pronunciarse sobre este tipo de proyectos. "¿Por qué lo hicieron un día antes? ¿Por qué no se esperaron?", ha cuestionado Gregorio.

La Junta asegura que ningún proyecto es prioritario

Las declaraciones del alcalde se producen apenas dos días después de que el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, asegurase que ninguno de los proyectos de plantas de biometano que afectan a la ciudad y que están en tramitación en la Consejería de Desarrollo Sostenible está clasificado como prioritario.

La Junta también trasladó que había solicitado la misma información a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que esperaba una respuesta en el mismo sentido: "un no rotundo".

Esta cuestión es relevante porque el nuevo decreto autonómico que prepara el Gobierno regional para regular las plantas de biogás establece una diferencia entre los proyectos considerados prioritarios y los que no lo son.

En los primeros, la decisión corresponde al Gobierno autonómico, mientras que en los proyectos no declarados prioritarios la capacidad de decisión recae en el Ayuntamiento.

Por ello, en el caso de Talavera, la Junta sostiene que los consistorios deben tener un papel fundamental en la decisión sobre la implantación de estas instalaciones.

Gómez Arroyo defendió además la actuación de la Administración regional en materia ambiental y aseguró que, en las declaraciones de impacto ambiental y las autorizaciones ambientales integradas, la Junta actúa "como juez y no como parte".

El cruce de acusaciones por las plantas

El delegado de la Junta también ha respondido a las acusaciones del alcalde sobre quién propició la llegada de los proyectos a Talavera. Gómez Arroyo afirmó que "quien ha traído el biometano a Talavera ha sido José Julián Gregorio y su socio de Gobierno, Vox", y sostuvo que los informes municipales incorporados a los expedientes apuntaban inicialmente a la posibilidad de instalar cuatro plantas.

La polémica llega después de que el Ayuntamiento de Talavera aprobara la suspensión de la concesión de licencias y avanzara en la modificación del Plan de Ordenación Municipal (POM), una decisión respaldada en el Pleno extraordinario celebrado a mediados de agosto.

El PSOE también ha cuestionado el cambio de posición de Gregorio. Su portavoz municipal, José Gutiérrez, mostró su "perplejidad" porque el alcalde votara a favor de modificar el POM y suspender la concesión de licencias para después, según los socialistas, defender públicamente una postura diferente.

Con el escenario actual, los proyectos de plantas de biometano en Talavera permanecen paralizados por la suspensión de las licencias municipales, mientras continúa la tramitación administrativa y el Ayuntamiento avanza en los procedimientos para determinar su futuro.