El Papa recibirá en agosto "por primera vez en la historia" a entidades de discapacidad intelectual de Toledo
Más de cien personas se desplazarán hasta Roma para la audiencia con León XIV.
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"Por primera vez en la historia" el Papa León XIV recibirá a entidades sociales de discapacidad de Toledo. La audiencia será el próximo 24 de agosto, según han confirmado este jueves el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y la presidenta de Marsodeto, Trinidad Escobar Díaz.
Una peregrinación encabezada por la Federación Provincial de Entidades Pro Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de Toledo (Marsodeto), viajará a Roma con un grupo de más de cien personas, entre ellos niños, familias, personas con discapacidad, voluntarios y profesionales.
Escobar y el arzobispo de Toledo han señalado este encuentro como un acto que pondrá de relieve la dignidad de las personas con discapacidad intelectual y su papel "activo" en la sociedad y el de la Iglesia: "Las personas con discapacidad intelectual serán escuchadas como protagonistas". A la recepción también asistirán sacerdotes, el director del Secretariado para personas con Discapacidad y autoridades locales y provinciales de Toledo.
Mostrando su emoción ante este acontecimiento, Escobar ha pedido financiación para compensar los gastos de este viaje: "Estás a tiempo", ha señalado por si algún patrocinador se anima a participar.
El Papa contestó "enseguida" cuando Marsodeto y el Arzobispado solicitaron la audiencia, ha afirmado Cerro Chaves, que viajará con Marsodeto a Roma en lo que será su "tercera o cuarta vez" en una audiencia privada con el Papa.
A la capital italiana volarán entidades como Down Toledo, Homiguar, Afanes, Amafi, Asodema, Madre de la Esperanza, Apanas, y representantes de la Federación de Plena Inclusión a nivel regional.