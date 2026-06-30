PP y Vox sacan adelante el presupuesto de Talavera para 2026, con 90,2 millones: "La cifra más alta de su historia"

El pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado este martes el presupuesto municipal para el año 2026, que asciende a 90,2 millones de euros, la cifra "más alta" en la historia.

El concejal de Economía y Hacienda, Jesús García-Barroso, ha recordado que el presupuesto crece 5 millones de euros respecto al año anterior, lo que significa más de un 6 % de incremento.

"Se trata de un presupuesto expansivo, pero profundamente responsable, que va a permitir aprovechar al máximo los recursos disponibles para aumentar la inversión y mejorar los servicios municipales sin recurrir al endeudamiento masivo ni incrementar la presión fiscal sobre las familias y las empresas talaveranas, ha expresado.

Según el edil, esta aprobación es "el último y definitivo trámite para la entrada en vigor del documento económico más importante de esta administración".

Asimismo, ha asegurado que estas cuentas son el resultado de meses de planificación "técnico-política" para dotar a Talavera de "certidumbre, estabilidad y ambición de futuro". Y ha destacado la complejidad de su elaboración por la necesidad de incorporar los proyectos con financiación europea, que ascienden a 14,3 millones.

Grupos políticos

Por su parte, el portavoz de Vox, David Moreno, ha puesto en valor el crecimiento del presupuesto respecto al de 2024, que fue el primero que elaboró el equipo de gobierno de PP y Vox, con un aumento del 21,95 %.

Por el contrario, el portavoz socialista, José Gutiérrez, ha expuesto que el presupuesto no soluciona los problemas de la ciudad y ha afirmado que se ha presentado tarde por un bloqueo de Vox.

Además, ha pedido más transparencia, más efectivos de Policía Local por la inseguridad de la ciudad, solución a problemas en el padrón y un mejor plan de asfaltado.