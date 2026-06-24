Un kilo de historia: la catedral de Toledo regalará a los fieles 11.000 réplicas de su primera piedra el 14 de agosto

El arzbispo Francisco Cerro ha recibido la réplica de la primera piedra de manos del representante de Cerámicas La Paloma. Ángela Pulido Díaz

La catedral de Toledo regalará 11.000 réplicas de su primera piedra a los fieles que participen en la celebración eucarística del próximo 14 de agosto, último día del octavario en honor a la Virgen del Sagrario, y fecha en la que se conmemorarán los 800 años de la colocación de la original.

La pieza, elaborada por La Paloma Cerámicas, se ha diseñado a partir del ejemplo de la imagen de la primera piedra que se muestra en el cuadro El arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada y Fernando III el Santo colocando la primera piedra de la Catedral de Toledo, una obra de Francisco Ricci.

El hito tiene un peso de un kilo, aunque se cree que la imagen reflejada en la pintura podría pesar unos cuatro o cinco kilos.

Las réplicas se entregarán en la misa del 14 de agosto. Ángela Pulido Díaz

Durante la presentación de la pieza, el deán de la catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez, ha destacado el "profundo valor simbólico de esta iniciativa" y ha afirmado que la réplica se convierte también en emblema del octavo centenario de la seo primada.

Se trata de una celebración que "mira con gratitud a sus orígenes y que renueva, tantos siglos después, una suerte de voto de fidelidad a lo que la catedral es, significa y representa", ha informado el templo metropolitano en una nota de prensa.

Por su parte, el CEO de La Paloma Cerámicas, Francisco Antonio Rodríguez, ha explicado cómo el proyecto fue concebido para transformar la primera piedra del templo en "un símbolo capaz de acercar a miles de personas a la historia de la catedral primada de España".

El objetivo de la empresa que ha promovido este obsequio es que las personas que los reciban sientan "que está sosteniendo entre sus manos una pequeña parte de esa historia".

La pieza recuerda el inicio de las obras de construcción de la seo, en 1226. Ángela Pulido Díaz

Asimismo, el canónigo capellán mozárabe y obrero mayor de la catedral de Toledo, Francisco Javier Hernández, ha recordado el significado histórico de la colocación de la primera piedra y el esfuerzo de las generaciones que hicieron posible la construcción y conservación de la seo a lo largo de ocho siglos.

En este sentido, ha subrayado el valor de la transmisión del legado histórico y ha destacado que "las piedras de una catedral no son únicamente materia, son historia hecha visible".

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha ensalzado la dimensión espiritual de esta conmemoración y el significado que la catedral mantiene para la Iglesia y el conjunto de la sociedad ocho siglos después de la colocación de su primera piedra.