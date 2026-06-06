Planazo para probar las hamburguesas más virales en Toledo: la Burger Cup aterriza en el barrio de Polígono

Toledo va a acoger la llegada de The Burger Cup, el campeonato itinerante de hamburguesas que reúne algunas de las propuestas más virales de España. La cita se celebrará entre el 10 y el 14 de junio en el recinto ferial del barrio de Polígono.

Cinco días en los que los visitantes podrán disfrutar de hamburguesas gourmet, música en directo, DJs, actividades familiares y distintas propuestas de foodtrucks llegadas desde diferentes puntos del país, según ha informado la organización.

Entre las hamburgueserías participantes estarán Caña by Cañitas Maite, Smokie, Vaxto, Lame, Madu, Vulcano Grill, Capitano Burger, Burger Lab y Nache’s. Y en la parte dulce estará El Señor de las Donas.

Los asistentes podrán degustar estas innovadoras propuestas y votar por su favorita mediante un código QR facilitado tras cada consumición. El evento culminará con una entrega de premios en la que se coronará a la mejor hamburguesa elegida por el público.

Además de la oferta gastronómica, la programación incluirá actividades paralelas como un showcooking infantil previsto para el sábado a las 12.30 horas, dirigido a los más pequeños y con inscripción previa a través de redes sociales.

Los horarios del evento serán: miércoles y jueves, de 19:00 a 00:00 horas y de viernes a domingo de 12:00 a 1:00.

"Toledo reúne todos los ingredientes para acoger una cita como The Burger Cup. Es una ciudad con una enorme cultura gastronómica y una gran capacidad para atraer público. Estamos convencidos de que el recinto ferial será durante esos días un punto de encuentro donde disfrutar de hamburguesas, música en directo y una experiencia pensada para todos los públicos", ha asegurado el promotor del evento, Javier Bravo.