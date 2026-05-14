Dos atropellos en el mismo paso de cebra de Toledo llevan al alcalde a plantear "incluso pasos subterráneos o pasarelas"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha confirmado que el Ayuntamiento de la capital de Castilla-La Mancha ejecutará "cualquier medida" para evitar nuevos atropellos en el paseo de la Rosa del barrio de Santa Bárbara.

Además de la instalación de nuevos semáforos o radares en este tramo, Velázquez se ha mostrado favorable a "plantear pasos subterráneos o, incluso, pasarelas", dos infraestructuras que permitirían "separar a los vecinos y los peatones de los vehículos".

Velázquez ha confirmado que el equipo de Gobierno ha instruido a los técnicos municipales a tomar "cualquier tipo de medida que esté a nuestro alcance" para acabar con este punto negro de la seguridad vial dentro de la ciudad.

Imagen del paso de peatones del paseo de la Rosa donde se ha producido dos atropellos en apenas diez días. Google Maps

La posibilidad de excavar túneles subterráneos se adivina como la más ambiciosa. Se trata de un tipo de solución casi inédita en la capital regional y por la que no se apuesta "desde hace muchos años", aunque el equipo de Gobierno municipal no la descarta. "Se va a valorar cualquier tipo de medida de carácter técnico para tratar de evitar estos accidentes que absolutamente nadie desea".

Además, Velázquez ha defendido la "muy importante" labor de iluminación del Ayuntamiento en varios pasos de peatones de la ciudad, una mejora que —en cualquier caso— no impide "nunca al cien por cien" la siniestralidad. No obstante, "por nosotros no va a quedar", ha subrayado el primer edil.

Desde el Ayuntamiento han insistido en su compromiso de "hacer todo lo que esté a nuestro alcance" para que estos sucesos no ocurran más veces. Este mismo jueves se ha producido un nuevo arrollamiento en el mismo paso de peatones donde hubo otro la pasada semana.

La cercanía del tren y el autobús

El primer siniestro ocurrió el pasado 4 de mayo cuando una menor de 6 años resultó herida tras ser atropellada por un turismo. Esta mañana, a las 8.54 horas, una mujer de 35 años ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Toledo tras ser golpeada por un vehículo.

Velázquez ha detallado que la mujer afectada en el hecho más reciente sufre contusiones "en pierna y brazos". Se desconoce si el impacto le ha producido "algún tipo de fractura en la pierna, aunque no es una cuestión grave", ha tranquilizado el primer edil.

El paso de peatones donde se han registrado estos dos incidentes tiene como "particularidad" la proximidad de la estación de tren y la cercana ubicación de una parada de autobús. "Ambos atropellos han sucedido con el autobús presente: la gente tiene intención de cogerlo y esto hace que se complique más esa situación".