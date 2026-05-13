Recogen más de 400 firmas para evitar el cierre de la piscina cubierta del Casco de Toledo durante el verano

La instalación deportiva se encuentra en la calle Unión, junto al parque de los jardines del Alcázar de Toledo. Google Maps

Vecinos y usuarios de la piscina cubierta del Casco histórico de Toledo solicitan al Ayuntamiento de la capital no cerrar esta instalación deportiva durante cuatro meses en verano. Han recogido más de 400 firmas, que registrarán este jueves en el Consistorio.

"Es entendible que la piscina deba someterse a labores de mantenimiento y reparación durante un periodo de tiempo, al igual que sucede en otras instalaciones de las mismas características, pero no es lógico, ni asumible, privar de su uso a los vecinos durante un periodo de tiempo tan dilatado", se quejan.

El colectivo denuncia que "esta reclamación popular, ya extendida en el tiempo, ha sido constantemente desatendida por el consistorio de la capital".

Los usuarios han emprendido esta campaña para manifestar "el deseo de la ciudadanía de poder disponer de este servicio deportivo durante los meses estivales".

Reivindican que la apertura de este espacio es esencial para "favorecer el bienestar y la propia salud de los vecinos del Casco" e instan al Ayuntamiento a "cumplir los acuerdos aprobados en el Pleno municipal" en este sentido.

También abogan por "acabar con la discriminación con respecto a otras instalaciones y afrontar la turistificación de nuestro barrio, que tantas molestias ocasiona en la vida de los residentes".