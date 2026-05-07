Toledo celebra su patrimonio el 16 de mayo: museos abiertos por la noche y visitas guiadas por la arquitectura contemporánea

El alcalde y los concejales de Turismo y Cultura han presentado la iniciativa junto a los responsables de los museos de la ciudad.

Visitas guiadas, actividades artísticas y museos abiertos por la noche por todo el Casco. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado junto al concejal de Turismo, José Manuel Velasco, la primera edición del día del Patrimonio Contemporáneo y la I Noche de los Museos el próximo sábado 16 de mayo.

El programa de actividades se diseminará por todo el Casco Histórico para mover el flujo de personas por diferentes ejes de la ciudad, desde la Judería hasta Recaredo o la Cuesta de las Armas, ha destacado el concejal.

La jornada contará con propuestas de artes escénicas, con espectáculos de danza en altura, ballet y conciertos en lugares emblemáticos como la puerta de Bisagra, el Tránsito y el paseo de Recaredo.

Programación completa de rutas, visitas y actividades diurnas.

Programación completa de la Noche de los Museos.

También se desarrollarán ‘Steampunk’, instalaciones de máquinas y artilugios “que conjugan arte y tecnología” y que se ubicarán en el paseo de Recaredo, en el museo de Santa Cruz, en la plaza del Ayuntamiento y en San Juan de los Reyes.

Por otro lado, se han diseñado itinerarios específicos para descubrir la arquitectura y escultura contemporánea de la ciudad, con dos rutas que recorrerán desde el remonte mecánico de Recaredo y el Museo Victorio Macho, hasta el Palacio de Congresos El Greco y el Corral de Don Diego.

Y, por otro lado, visitas guiadas para conocer la obra de Chillida en la ciudad, el espacio ‘Tres Aguas’ de Cristina Iglesias o las estatuas dedicadas a Federico Martín Bahamontes y Miguel de Cervantes, incluyendo una visita especial al Jardín de las Esculturas del Cigarral de Menores.

Todas las visitas guiadas requieren reserva previa, que se podrá realizar a través de la página oficial de Turismo de Toledo a partir del próximo 13 de mayo.

El alcalde ha invitado a todos los ciudadanos y visitantes a marcar el 16 de mayo en el calendario como una cita ineludible. "Toledo se ha convertido en el mejor escaparate para este diálogo entre épocas, una experiencia que es patrimonio de muy pocas ciudades en el mundo", ha señalado.

El popular ha insistido en que esta programación busca "desestacionalizar el turismo" y está diseñada “sobre todo para los vecinos”. “Los datos avalan que estas actividades las disfrutan fundamentalmente los toledanos, que también hacemos turismo en nuestra propia ciudad”, ha destacado.