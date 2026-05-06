Al Gobierno regional no le constan denuncias por enterramientos ilegales de animales en Puy du Fou

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha informado que no tiene constancia de "denuncias concretas" sobre posibles enterramientos irregulares de animales en el parque temático que la multinacional Puy du Fou posee en Toledo, como denunciaba este martes Ecologistas en Acción.

Estas fuentes, consultadas por la agencia Efe, han confirmado que a día de hoy no manejan ningún expediente relacionado con el incumplimiento de la Ley de Bienestar Animal, si bien han reconocido que en noviembre recibieron una comunicación telefónica que apuntaba posibles irregularidades. En ese momento, actuaron de "forma inmediata" y llevaron a cabo una inspección en las instalaciones en la que no encontraron indicios de mala praxis.

En este sentido, sostienen que de existir una denuncia, no afecta al ámbito de sus competencias.

Del mismo modo, estas fuentes han subrayado que desde el parque temático dedicado a la historia de España declaran anualmente su censo de animales y llevan a cabo retiradas periódicas de cadáveres de animales desde 2021 que cuadran con esos inventarios de especies residentes en el recinto.

Unas medidas que se complementan con las inspecciones rutinarias llevadas a cabo por la propia consejería para comprobar que Puy du Fou cumple con la normativa correspondiente a los núcleos zoológicos y en las que no se han detectado irregularidades.

Investigación interna

Esta puntualización del Gobierno de Castilla-La Mancha se produce un día después de que el parque temático radicado en la finca Zurraquín de Toledo anunciara la apertura de una investigación para dilucidar si se han producido enterramientos ilegales dentro de sus instalaciones.

Todo ello, tras la denuncia hecha pública por Ecologistas en Acción haciéndose eco de una información de ElDiario.es en la que, supuestamente, antiguos trabajadores relataban cómo se habían producido enterramientos de animales como gansos, sin seguir los cauces que marca la legislación.

Cabe recordar que el parque temático utiliza animales en sus espectáculos y cuenta además con espacios como granjas visitables, donde el público puede ver especies como ovejas, cabras, ocas o gansos.