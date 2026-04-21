Ya es oficial: el curso escolar 2025/2026 acabará un día antes de lo previsto en los colegios e institutos de Toledo

La Consejería de Educación ha decidido que el curso 2025/2026 termine un día antes en la ciudad de Toledo. Un final adelantado a consecuencia de la declaración como festivo local del miércoles 17 de junio, fecha que figuraba inicialmente como último día lectivo en el calendario escolar.

Este ajuste permite a la comunidad educativa recuperar el segundo festivo local que, en la práctica, se había perdido en la planificación inicial del curso. Toledo había fijado como fiestas locales el 23 de enero y el 26 de noviembre, pero esta última caía ya en el curso 2026/2027, dejando al alumnado y al profesorado con un solo festivo durante el presente año académico.

Para corregir esta situación, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha optado por situar ese segundo festivo el 17 de junio, lo que supone adelantar en un día el final de las clases en colegios e institutos de la capital toledana.

CCOO pide el 5 de junio

Sin embargo, la decisión no satisface a Comisiones Obreras, que lleva meses reclamando que ese festivo local se traslade al viernes 5 de junio, justo después del Corpus Christi, con el objetivo de facilitar la conciliación. De conseguirlo, se generaría un puente de cuatro días, desde el jueves 4 de junio hasta el domingo 7 de junio.

De hecho, la Federación de Enseñanza de CCOO en Toledo impulsó una recogida de firmas en los centros educativos de la ciudad, con más de 700 apoyos, y registró en enero una solicitud formal para modificar el calendario en ese sentido.

Pese a ello, la Consejería ha optado finalmente por concentrar el festivo al final del curso. Desde el sindicato insisten en que se rectifique la decisión y se opte por el 5 de junio como jornada no lectiva, al considerar que responde mejor a las necesidades de la comunidad educativa.