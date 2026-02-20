Velázquez saca pecho de su gestión sin avanzar nuevos proyectos: "Toledo es hoy una ciudad que funciona"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ya anunció que acudiría a los tribunales contra la exclusión de los fondos EDIL, una decisión " arbitraria e injusta" del Gobierno de España. Foto: Javier Longobardo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha sacado pecho este viernes de su gestión al frente del Ayuntamiento sin avanzar nuevos proyectos políticos de calado en una entrevista en Onda Cero. Ha centrado su discurso en asuntos como el POM, la exclusión de los fondos europeos EDIL, el plan de vertidos cero al Tajo o las futuras promociones, aún sin empezar, de la Empresa Municipal de la Vivienda.

El 'popular' ha mostrado su ilusión al proyecto iniciado en 2023 al ser preguntado por su futuro político. "Toledo hoy es una ciudad que funciona y ha salido de la parálisis, pero cuatro años no son suficientes para todo lo que queremos hacer, y nada me haría más ilusión que seguir siendo el alcalde de la ciudad más bonita del mundo", según ha informado el Gobierno municipal en una nota de prensa.

El 'popular' ha pedido que el consenso social y político permanezcan de cara a la aprobación del nuevo Plan de Ordenación Municipal, que nace "de un sólido acuerdo político y que busca dar una respuesta histórica al problema del acceso a la vivienda en la ciudad".

El primer edil ha subrayado que el documento, remitido recientemente a la administración regional para su tramitación ambiental, ha sido desarrollado a través del consenso entre los grupos políticos, lo que ha definido como un "gran avance", sujeto ahora a la participación ciudadana, adelantando que espera que el periodo de exposición pública comience, previsiblemente, después del verano.

Velázquez ha subrayado que el nuevo POM contempla la proyección de hasta 17.000 viviendas, al menos el 40 % con algún régimen de protección, sin especificar cuál. "Queremos que los jóvenes que son de Toledo puedan desarrollar su proyecto de vida aquí, y que quienes se marcharon en su día a municipios del alfoz de la ciudad, tengan la oportunidad de regresar", según la nota de prensa.

Mientras continúa la tramitación del POM, ha señalado el alcalde, "trabajamos para aumentar la oferta residencial, como la construcción de 44 viviendas en la calle Navidad y 14 en la avenida de Santa Bárbara, a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda.

En materia medioambiental, el alcalde ha destacado la aplicación del Plan de Vertidos Cero, recordando que se han eliminado hasta la fecha 14 puntos contaminantes, "hemos pasado de las pancartas a los hechos concretos, hoy el río está mejor que hace dos años", ha afirmado Velázquez, confirmando, además, que el Ayuntamiento se sumará a la petición de ejecución de las sentencias sobre caudales ecológicos.

Los fondos EDIL

En otro orden de asuntos, Carlos Velázquez ha indicado que, ante la exclusión de las ayudas europeas de los fondos EDIL, el Ayuntamiento recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y elevará el caso a las instituciones de la Unión Europea.

"Toledo fue excluida de manera arbitraria e injusta de los fondos para proyectos vitales como el pabellón multiusos o la recuperación del Circo Romano, por ello, vamos a dar la batalla legal para que se cumplan los criterios de objetividad e igualdad", ha aseverado.

La estación de autobuses

Hablando de infraestructuras, el alcalde también ha indicado que el acuerdo con la Junta de Comunidades y la Diputación Provincial para reparar el ascensor y las escaleras mecánicas de la estación de autobuses de la ciudad se espera que esté listo para esta primavera; al tiempo que ha recordado el Plan de Asfalto y actuaciones de urgencia como consecuencia de las recientes lluvias como la reparación de baches.

Por otro lado, Velázquez ha reconocido la necesidad de mejorar el transporte urbano ante el fin del contrato actual, anunciando una nueva línea que conectará los barrios de Azucaica y Santa María de Benquerencia a través del nuevo vial de conexión.

Asimismo, ha confirmado que las obras del parque de La Vega están previstas que finalicen el 30 de junio, "recuperando un entorno monumental con la puesta en valor de las estatuas de los reyes que estaban totalmente abandonadas hasta ahora".