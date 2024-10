Vox y PP se alían para impulsar un teleférico en Toledo entre el puente de Alcántara y el de San Martín

El bipartito del PP y Vox en el Ayuntamiento de Toledo ha conseguido sacar hoy adelante las veinte propuestas que ha presentado en la segunda sesión del Debate sobre el Estado del Municipio.

La más llamativa de todas ellas es la iniciativa firmada por los cuatro concejales que integran el grupo minoritario dentro del equipo de Gobierno, relativa a la mejora de la calidad del agua y la recuperación de las riberas del Tajo. La propuesta de Vox insta al Ayuntamiento de Toledo a promover la instalación de actividades permanentes junto al río, entre las que señala expresamente la construcción de un teleférico entre el puente de Alcántara y el de San Martín.

Velázquez y Cañizares han afrontado esta semana su primer Debate sobre el Estado del Municipio desde el Gobierno. Javier Longobardo

“Hemos presentado medidas audaces que buscan mejorar la vida de los toledanos y responder a sus demandas y necesidades”, explicaba Juan María Marín, portavoz municipal de esta formación, que logró salvar gracias a los votos a favor del PSOE la propuesta que solicita a la Universidad de Castilla-La Mancha a ceder un local, edificio o pabellón a la Asociación de Antiguos Alumnos de la Fábrica Nacional de Armas para recuperar su exposición permanente. En esta ocasión, su socio en el equipo de Gobierno se abstuvo. La moción salió adelante con los 15 votos a favor del PSOE y Vox, el voto en contra de IU y 9 abstenciones del PP.

Sí del PSOE a 3 propuestas de Vox

Vox también logró sacar adelante con los votos del PP y del PSOE que se inste a la Junta a dedicar el ‘Quixote Crea’ a los fines culturales inicialmente previstos o, en su defecto a viviendas asequibles para los toledanos. También rozó la unanimidad -sólo IU la votó en contra- su petición al Ministerio de Transportes para que realice las obras necesarias para adecentar la estación de tren de Santa Bárbara y la integre en el trazado de la futura línea de alta velocidad Madrid-Lisboa. La propuesta también incluye que se restablezcan los horarios y frecuencias de la línea Madrid-Toledo vigentes hasta marzo de 2020.

Los populares no sólo lograron el voto afirmativo de su socio de gobierno a todas sus propuestas, sino que también cosecharon el apoyo de los socialistas a nueve de sus diez iniciativas. La única que votaron en contra los socialistas, aunque finalmente salió adelante con los votos del PP y Vox, fue instar al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible a que finalice la circunvalación de Toledo.

José Manuel Velasco, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo. Javier Longobardo

Los populares, sin embargo, se vieron sorprendidos por el sí de los socialistas a instar al ministerio que dirige Óscar Puente el inicio de los trámites para ejecutar el tercer carril de la TO-23 “de manera inmediata para evitar las retenciones de tráfico que se producen asiduamente”. El grupo municipal socialista también apoyó que Transportes ilumine el tramo de la A-42 a su paso por Toledo y que elimine el peaje de la autopista AP-41 entre Toledo y Madrid.

Asimismo, el PSOE dio el visto bueno a que el Ministerio de Cultura restaure la Puerta Nueva del Arrabal, a que Interior decida “la ubicación definitiva del cuartel de la Guardia Civil y se ponga a trabajar de forma inmediata en su construcción” y a que la Delegación del Gobierno incremente la plantilla de la Policía Nacional.

También voto a favor de instar al Gobierno de España agilice los trámites para que concluir la reversión de los terrenos del hospital Virgen de la Salud para poder ejecutar el Plan de revitalización del barrio de Palomarejos y de que la Junta modifique el sistema de financiación del servicio de Ayuda a Domicilio.

El PSOE se queda a cero

Pese a que el Grupo Municipal Socialista no ha tenido inconveniente en votar a favor varias de las resoluciones propuestas tanto por el PP como por Vox, los dos partidos que conforman el equipo de gobierno, optaron por no apoyar ni una sola de las PSOE. De nada sirvió que su portavoz, Noelia de la Cruz, asegurara antes de la votación que sus propuestas no iban “en contra de nadie” ni eran “sectarias”. Su “trabajemos todos juntos” no fue escuchado ni por el PP ni por Vox.

Noelia de la Cruz, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo. Javier Longobardo

Así, por ejemplo, el portavoz del grupo municipal popular, José Manuel Velasco, aseguró que el ‘no’ de los populares a algunas propuestas socialistas se justificaba porque reclamaban medidas que ya están en marcha como el Plan Estratégico de Cultura. Por su parte, Juan María Marín, en nombre de Vox justificó su voto negativo al entender que "los socialistas han gobernado durante 16 años en Toledo y han tenido tiempo de desarrollarlas”.

El bloqueo echó al traste todas las 10 proposiciones socialistas, entre ellas la de la ampliación y adecuación del cementerio municipal; el desarrollo de un Plan de Inclusión “centrado en mejorar la calidad de los servicios sociales, enfocado especialmente en la atención a personas mayores y en la lucha contra la soledad”; o a generar “entornos climáticos sostenibles” en los parques, patios de los colegios y otros lugares de convivencia vecinal a través de la instalación de “cubiertas, toldos, pérgolas y elementos vegetales”.

Mayor carga ideológica contenía la propuesta de resolución del Grupo Municipal Socialista instando a “restablecer la Concejalía de Igualdad en el organigrama municipal del Ayuntamiento de Toledo” y a recuperar desde el consistorio “la visibilidad de los derechos del colectivo LGTBIQ+”, dos cuestiones que, desde la llegada del ‘popular’ Carlos Velázquez a la Alcaldía con el apoyo de Vox, han marcado buena parte de la estrategia de oposición al bipartito.

Tampoco han logrado los socialistas toledanos que el equipo de gobierno diese el visto bueno a la creación de un Cinturón de Movilidad Sostenible para “descongestionar el tráfico del barrio del Polígono”. Un objetivo que pretendían conseguir instando a dos administraciones regidas por su propio partido a impulsar nuevas infraestructuras. Al Gobierno nacional le solicitaban “seguir trabajando en el proyecto del tercer carril de la TO-23, en el tramo entre el Polígono y Santa Bárbara, y sacar a licitación el puente y la conexión Azucaica-Polígono, dentro del proyecto de la A40”. Y al regional, por otra parte, “a completar la Ronda Sureste, enlazando con la bajada de las Nieves y la propia autovía de los Viñedos”.

En esa misma propuesta de resolución relativa a la movilidad, el Grupo Municipal Socialista pedía “la remodelación y acondicionamiento de la Vía Tarpeya y Calle Ventalomar (tanto la zona residencial como industrial) para su conexión con el futuro puente de la A40 y la conexión con la bajada de las Nieves”.

Situaciones contradictorias

La segunda sesión del Debate sobre el Estado del Municipio también provocó situaciones aparentemente contradictorias. Mientras que IU lograba aprobar por unanimidad su propuesta para “convertir el edificio de la Alhóndiga de Toledo en la sede de la Escuela de Música, Danza y Artes Escénicas de Toledo”, los dos grupos de la derecha le han dicho ‘no’ al PSOE pese a que solicitaba exactamente lo mismo. El matiz es que, en su propuesta, los socialistas también instaban al equipo de gobierno a “dar continuidad a las diferentes fases de revitalización de la zona arqueológica Vega Baja, Circo Romano y Cristo de la Vega”. El propio alcalde, en su intervención del miércoles anunció que se recuperará y pondrá en valor el Circo Romano con los nuevos fondos europeos.

Unanimidad en 6 mociones de IU

También es digno de reseñar que el grupo municipal Izquierda Unida-Podemos, del que solo forma parte el concejal Txema Fernández, cosechó la unanimidad de toda la Corporación municipal a la hora de sacar adelante seis de sus 10 propuestas de resolución. Algunas de ellas son las siguientes: iniciar los trámites con la Dirección General de Tráfico para adecuar la velocidad de la vía TO-20 y TO-21 a la que corresponda con la denominación de vía urbana, estudiar cuál sería la mejor ubicación de una Escuela Municipal de Idiomas del Ayuntamiento de Toledo en el barrio de Santa María de Benquerencia de forma permanente, posibilitar la apertura de la piscina cubierta del barrio del Casco Histórico de Toledo durante todo el año o instalar una marquesina de autobuses en la rotonda recién construida del barrio de Azucaica.

Juan María Marín, portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Toledo. Javier Longobardo

El portavoz municipal de Vox aprovechó el anuncio de su voto afirmativo para explicar al edil de Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, que “la distancia ideológica que separa a ambas formaciones no nos impide apoyar seis de sus propuestas". Una reciprocidad que descartó de plano Fernández. “No vamos a apoyar ninguna propuesta de un partido que “creen que las mujeres van andando por la calle y mueren cuando lo que pasa es que son asesinadas y su negativa a reconocerlo está ayudando a que se convierta en un problema estructural de nuestra sociedad”, aseguró el portavoz municipal de Izquierda Unida.

“Me gustaría que conociera mejor el programa del partido al que representa. Nos llama extremistas, sectarios, ultraderechistas. Pero yo le digo a usted que está en el ‘desoriente”, le contestó Marín. En este sentido, el portavoz del PP, José Manuel Velasco, también lamentó que el sentido de un voto esté “basado en el proponente” y no se piense en Toledo y los toledanos.

Txema Fernández, concejal de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo. Javier Longobardo

Izquierda Unida también aspiraban a convertir los terrenos del antiguo Hospital Virgen de la Salud en la futura Ciudad del Deporte de Toledo, pero se quedaron solos en su iniciativa. De igual forma, el PSOE pedía un Plan de Regeneración Urbana para Palomarejos, pero quería aprovechar el terreno del antiguo hospital para construir viviendas y garantizar que el futuro Palacio de Deportes, con aparcamiento subterráneo incluido, se quedase en la Escuela de Gimnasia. Tampoco recabaron apoyos. El regidor anunció este jueves que la intención es aprovechar los nuevos fondos europeos para levantar un nuevo pabellón multiusos, pero sin concretar en que zona de la ciudad.

Fijar la gratuidad de los autobuses urbanos para los menores de 16 años, elaborar un censo de edificios con amianto y elaborar el III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la ciudad de Toledo eran otras de las propuestas de IU, que tampoco fueron aprobadas puesto que solo han contado con el visto bueno del PSOE.