El alcalde de Toledo solicita una reunión a la Guardia Civil y al ministro Marlaska para desbloquear el cuartel

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, llama a desbloquear cuanto antes uno de los asuntos enquistados desde hace años en la ciudad: la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil. Para ello, el pasado 23 de agosto envió una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instándole a "concretar una reunión para buscar una solución".

En la misiva, remitida tanto al titular de Interior como a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, Velázquez pide también a dichos organismos que "manifiesten si van a construir" el cuartel en los terrenos de la Peraleda que el Ayuntamiento cedió gratuitamente para ello durante la etapa de la exalcaldesa Milagros Tolón, concretamente en junio de 2022.

Si no lo van a hacer, atendiendo finalmente a los "inconvenientes" sobre inundabilidad y afectación al cono visual del Casco Histórico de Toledo recogidos en un informe encargado por la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad (SGPGIMS), el regidor toledano pide que "procedan a iniciar los trámites para la reversión de los terrenos atendiendo a los criterios de responsabilidad y colaboración institucional que deben regir entre las distintas administraciones públicas".

Velázquez recuerda a Grande-Marlaska, además, que el pasado 31 de julio se agotó el plazo acordado por el Pleno del Ayuntamiento de Toledo para solicitar la devolución de los 37.000 metros cuadrados de suelo cedidos en la Peraleda y que no solo la reversión no se ha ejecutado todavía, sino que el Consistorio no ha recibido "contestación hasta la fecha" sobre este requerimiento ni información sobre la viabilidad de las obras.

"El silencio y la incertidumbre, al no tener información de los planes que tiene la institución, suponen un obstáculo que paraliza la planificación de la ciudad en esa zona y un grave impedimento para el desarrollo de actividades públicas y privadas que hasta ahora se ubicaban en ese espacio", recuerda el alcalde al ministro, al que dice en la carta: "Seguro que entenderá que, por el bien de la Guardia Civil y de la ciudad de Toledo, conviene aclarar cuanto antes cuál es la ubicación elegida para la construcción del nuevo complejo".

Absoluta disposición

Para ello, Velázquez reitera "la absoluta disposición de este Ayuntamiento a hacer todo lo posible para que la Guardia Civil cuente cuanto antes con un cuartel digno, después de tantos años de espera, por lo que le emplazamos a concretar una próxima reunión para buscar una solución al asunto que nos ocupa".

En la carta, el alcalde de Toledo recuerda que fueron altos cargos de la Guardia Civil los que comunicaron personalmente al Consistorio en octubre de 2023 "la necesidad de buscar otras ubicaciones" distintas a la Peraleda para levantar la nueva sede de la zona de Castilla-La Mancha, la comandancia y sector de tráfico del instituto armado en Toledo, debido a los problemas de inundabilidad y de impacto visual recogidos en el informe elaborado por la empresa Código Arquitectura.

"Ante tales informaciones, el Ayuntamiento puso todos los medios municipales existentes a disposición de la Guardia Civil con el fin de buscar una solución", añade el alcalde, que fecha hasta seis reuniones "tanto presenciales como telefónicas" celebradas entre octubre y noviembre "con el objeto de buscar un nuevo emplazamiento para este proyecto".

Terrenos ofrecidos

En estos encuentros, continúa Velázquez, "se analizaron de manera conjunta varias ubicaciones, tales como parcelas de titularidad municipal en la zona de La Legua, calle Dinamarca, Valparaíso, así como otras titularidad de SEPES en la zona de contacto o incluso parcelas privadas de carácter rústico en el entorno de las Tres Culturas".

Sin embargo, finalmente "se llegó a la conclusión técnica, tras visitar las distintas opciones, que la mejor ubicación posible (...) era la unión de dos parcelas en el barrio de Santa María de Benquerencia, pertenecientes una al Ayuntamiento de Toledo y otra a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, frente al Hospital Universitario de Toledo".

El regidor toledano recuerda también a Grande-Marlaska que, después de que esos terrenos del barrio del Polígono de Santa María de Benquerencia fuesen visitados a finales de noviembre por todas las partes implicadas, "se concluyó por los responsables de la Guardia Civil que la mejor solución era afrontar el proyecto" en ese lugar, lo que propició que se convocase una reunión para el 1 de diciembre en la que Guardia Civil, Ayuntamiento de Toledo y Gobierno de Castilla-La Mancha iban a "cerrar los detalles del borrador de convenio".

Reunión cancelada

"Sin explicación alguna, el 30 de noviembre se canceló la asistencia de la Guardia Civil, por lo que fue suspendida la reunión", lamenta Velázquez en la carta, en la que añade: "Desde entonces, más allá de declaraciones en medios de comunicación, no ha existido ningún contacto oficial a este respecto", lo que motivó que el Pleno del Ayuntamiento acordara el 24 de mayo la solicitud de reversión de los terrenos de la Peraleda, algo que ahora se ha solicitado formalmente tras cumplirse ampliamente el plazo dado y que finalizó el 31 de julio.

Tras la sorpresiva cancelación de dicha reunión, distintos miembros del equipo de Gobierno toledano acusaron a la exalcaldesa de Toledo y actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, de intentar bloquear el proyecto. La también dirigente socialista, al contrario, aseguró que la Guardia Civil no quería trasladarse a Santa María de Benquerencia e instó al Consistorio a dar "todas las facilidades" para cumplir con los requerimientos del instituto armado.

Juan José Alcalde muestra la carta a los medios de comunicación.

Preguntado sobre la carta durante una rueda de prensa, el portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Alcalde, ha señalado: "Si queremos volver a esa hoja de ruta, al punto de partida de octubre, podemos volver, pero obviamente nos tendrán que devolver los terrenos (de la Peraleda)".

"Si no van a construir y el objeto de ese acuerdo era la construcción del cuartel, no tiene sentido que sigan en manos de la Guardia Civil, porque es algo que nos genera problemas como el de no poder sacar la licencia de una actividad lucrativa que antes se estaba desarrollando por las noches", ha añadido respecto a una de las terrazas de la Peraleda que no ha podido abrir sus puertas este año.

Por último, Alcalde ha reiterado la "plena disposición" del Ayuntamiento de Toledo "para que la Guardia Civil cuente lo antes posible con un cuartel digno, después de muchos años de espera".

Según adelantó EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM el pasado mes de junio, la Guardia Civil se inclina ahora por ubicar la comandancia y el subsector de tráfico, las instalaciones más operativas, en una zona bien comunicada de la ciudad. Por su parte, la sede de la Jefatura de la Zona II de la Guardia Civil, de carácter más institucional, quedaría en otro emplazamiento de la capital regional. Hasta el momento no han trascendido más detalles ni se ha informado sobre ello al Ayuntamiento.