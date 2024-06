Toledo: la terraza de la Peraleda ocupa un terreno inundable como el cedido para el cuartel

El Ayuntamiento de Toledo ha adjudicado por 123.000 euros a 'Café del Trópico' la explotación de una terraza de verano en la Peraleda para las dos próximas temporadas con posibilidad de prórroga por una tercera. La cantidad abonada duplica la cifra de salida estipulada por el Ayuntamiento de Toledo en la licitación.

La apertura de este local provisional de ocio nocturno está condicionada al cumplimiento de una serie de medidas correctoras aprobadas en la Comisión Municipal de Actividades del pasado mes de mayo. La más llamativa hace referencia a la inundabilidad del suelo donde se asienta, próximo a la ribera del Tajo. Y es que la terraza linda con los terrenos cedidos por el Ayuntamiento a la Guardia Civil para la construcción de la nueva Comandancia.

Para minimizar los riesgos ante eventuales riadas como las sufridas por la ciudad en los últimos años, los promotores de esta actividad hostelera deberán presentar, antes de la inauguración, un plan de autoprotección que incluya medidas ante el riesgo de inundaciones. También deberán presentar, conforme al Reglamento del Dominio Público Hidráulico, una declaración responsable para actuaciones que se realizan en zonas que pueden sufrir avenidas, remitiéndose una copia a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Además, los requisitos municipales para abrir la terraza durante un máximo de ocho meses al año se han endurecido en materia de ruido debido "al impacto acústico sufrido en temporadas anteriores en el resto de la ciudad por las emisiones sonoras del establecimiento, a pesar de la instalación del obligado control electrónico del nivel de sonido". Por todo ello, el adjudicatario deberá realizar un "estudio de campo" para evaluar y caracterizar los niveles de ruido para "diseñar una solución eficaz" que debe quedar implementada de forma previa a la apertura de la terraza, que tiene un aforo autorizado de 900 personas.

Horario hasta las 2.30 horas

Asimismo, la Comisión Municipal de Actividades fija el horario de cierre de este establecimiento de ocio nocturno a las 2.30 horas de la madrugada en cumplimiento de la Orden de la Consejería de Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los espectáculos públicos y actividades recreativas. Además, el Ayuntamiento de Toledo explica que la modificación del horario debe ser autorizada por la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha previa petición del titular al Consistorio.

A lo que finalmente no estarán obligados los promotores de la terraza, aunque lo estipule el pliego de la licitación, es la instalación de aseos químicos, así como a su mantenimiento y limpieza. La construcción de una red de saneamiento general y su reciente puesta en funcionamiento ha eliminado un punto de vertido contaminante al Tajo y ha posibilitado que ya no sea necesario la colocación de estos urinarios portátiles.

Adiós a la segunda terraza en la Peraleda

La licitación este año de una sola terraza de verano en la Peraleda es debido a que la otra instalación autorizada en años anteriores y que explotaba Summerland se encuentra en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento al Ministerio del Interior durante la pasada legislatura para la construcción del nuevo cuartel y comandancia de la Guardia Civil en la capital regional.

El hecho de que 37.000 metros cuadrados de la Peraleda estén inscritos para su integración en el Patrimonio del Estado a favor de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (GIESE), organismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad, impide que el Ayuntamiento de Toledo saque a concurso la concesión administrativa para una segunda terraza.

La terraza 'Summerland' ocupa parte de los terrenos cedidos a la Guardia Civil. Javier Longobardo

No obstante, para salvar la temporada, según ha podido saber EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, los promotores de Summerland han mantenido contactos con la Guardia Civil para explorar la posibilidad de reabrir la terraza cumpliendo con los requisitos que marcara el Ayuntamiento si las obras del cuartel no van a comenzar en esta temporada.

La respuesta que recibieron es que debía ser el Ayuntamiento el que realizara la petición de ocupación, circunstancia que no se ha materializado puesto que "no tiene encaje legal" al no ser ya el Consistorio propietario de estos terrenos. "El año pasado se pudo hacer la petición porque había una concesión municipal en vigor y había un derecho a proteger que era el de la empresa concesionaria. Pero este año ya no es así porque el anterior contrato ha expirado", explican fuentes municipales que señalan que la única opción posible es que la Guardia Civil acepte la reversión de los terrenos una vez conocido que el informe del redactor del anteproyecto del cuartel señala que la construcción es inviable dado que el suelo es inundable.