Velázquez lleva al Pleno del Ayuntamiento de Toledo la defensa de un “modelo de financiación justo y solidario”

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toledo lleva este jueves al Pleno el debate sobre el cupo catalán y el sistema de financiación autonómica al Pleno.

La moción, que en su apartado resolutivo cuenta con once puntos, insta al Gobierno de España a “paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo y exigir garantías de que ninguna comunidad del actual sistema de régimen común sale del mismo ni se fragmente la Agencia Tributaria”.

En la exposición de motivos de la proposición se afirma que “España y su modelo territorial se encuentran en una encrucijada crítica” debido a que el “Gobierno ha instaurado una forma de hacer política que ha desplazado el interés general y el bien común en favor de las ambiciones políticas personal del actual presidente”.

"Decisiones políticas arbitrarias"

Entre el catálogo de “decisiones políticas arbitrarias que dañan tanto el Estado de Derecho como el del Bienestar”, el grupo municipal popular se centra la financiación singular para Cataluña.

“Estamos ante un peaje separatista que supondría la quiebra del derecho que tenemos todos los españoles a acceder en las mismas condiciones a servicios públicos como la Sanidad, la Educación o la Dependencia. También supone una ruptura del sistema de financiación autonómica sin diálogo, consenso, ni ningún estudio técnico que lo avale”, señala el cuerpo de la proposición que lleva la firma de José Manuel Velasco, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo.

La moción del PP se debate este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Toledo.

“Lo inaudito -reza el texto presentado en Junta de Portavoces- es que el PSOE haya decidido no solo colaborar con este propósito, sino erigirse en su máximo artífice y defensor, desprotegiendo a la Nación de forma tan irresponsable. Las fuerzas independentistas reconocen abiertamente que el fin último de los recursos económicos adicionales que pretenden agenciarse a costa de los demás no es fortalecer el bienestar de nadie, sino una estructura administrativa que les permita repetir el golpe de 2017 con mayores garantías. No se trata de una mejor financiación de los servicios públicos, ni tan siquiera en una comunidad autónoma. Se trata de financiar, con los recursos de todos, un propósito ideológico excluyente”.

Por esto motivo, la moción insta también al Ejecutivo de Pedro Sánchez a “defender la igualdad y la solidaridad como principios irrenunciables del ordenamiento constitucional y del Estado autonómico en la toma de decisiones”.

“Un Gobierno no puede disponer de los derechos de los españoles a su antojo ni convertir a nuestro país en un mosaico de intereses contrapuestos donde nuestra diversidad y nuestra organización territorial se usen para enfrentar a ciudadanos libres e iguales en derechos”, señala la parte expositiva de la proposición.

"Recuperar la base del consenso"

Asimismo, llama a “convocar de manera urgente” la Conferencia de Presidentes Autonómicos con el objetivo de “recuperar las mínimas bases del consenso y abordar conjuntamente y desde la multilateralidad, la renovación del actual sistema de financiación autonómico”.

A su entender, este modelo debe ser acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) debe participar del análisis de la propuesta del Gobierno.

El objetivo de la reforma del sistema debe ser elevar el montante económico total que perciben las comunidades. Pero mientras eso llega, el PP se muestra partidario de crear un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación de los gobiernos autonómicos y de las ciudades autónomas.

Financiación local

La propuesta no sólo habla de establecer un nuevo modelo de financiación autonómica, sino que también exige la reforma de la financiación de las administraciones locales. Para ello pide la “convocatoria urgente” tanto del Consejo de Política Fiscal y Financiera como de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).

Asimismo, la moción pide al Gobierno central que respete la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y todas las competencias autonómicas y locales recogidas en la Constitución y en los diferentes estatutos de autonomía.

Fondos europeos

Por último, la proposición, que será debatida en el Pleno de este jueves, pide al Gobierno que garantice la cogobernanza de los Fondos ‘Next Generation’ y futuras inyecciones económicas de la UE y que se permita disponer a las comunidades de los 18.000 millones de los fondos europeos que el Ejecutivo central no ha ejecutado con el fin de evitar su pérdida.

Si la proposición del grupo municipal popular sale adelante, el acuerdo plenario será trasladado a la Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia Primera, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a los portavoces parlamentarios en el Congreso de los Diputados y el Senado y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias.