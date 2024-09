El PP pone deberes a Page de cara a su encuentro con Sánchez: AVE, agua y cupo catalán

La secretaria general del PP en Castilla-La Mancha y portavoz del grupo popular en las Cortes regionales, Carolina Agudo, ha propuesto al presidente regional, Emiliano García-Page, varios temas a tratar en la reunión bilateral que mantendrá con Pedro Sánchez el próximo 4 de octubre.

Agudo ha pedido a Page que "exija" al presidente del Gobierno que el AVE pase por Talavera de la Reina, que le entregue el Pacto Regional por el Agua que "se firmó hace cuatro años y que todavía no ha tenido las agallas para entregarlo" y que le anuncie que "no contará con los votos de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha para llevar a cabo atropellos como el cupo catalán".

Así se ha expresado la 'número dos' del PP de Castilla-La Mancha durante su participación en la tradicional celebración del Día del Afiliado en las Ferias de San Mateo de Talavera de la Reina, donde ha acompañado al alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, y al presidente provincial del PP Toledo, Carlos Velázquez.

Respecto al Comité Regional del PSOE que este sábado daba el pistoletazo de salida al calendario congresual del partido en Castilla-La Mancha, Agudo ha lamentado que la portavoz socialista, Cristina Maestre, reconociera que han comenzado una recogida de avales apoyando a Pedro Sánchez de cara al congreso nacional socialista en Sevilla.

"Page sigue traicionando a la región avalando a Sánchez y apoyando todas y cada una de sus tropelías", ha asegurado.

El PP celebra el Día del Afiliado en Talavera de la Reina.

Un Comité Regional celebrado en Toledo tras el que Page se dirigió a las fiestas de San Mateo en Talavera. En esa visita, Agudo ha afeado la "gran falta de lealtad a José Julián Gregorio y a los talaveranos" que supuso el anuncio por parte del presidente de la construcción de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha "desde la carpa del PSOE y con la portavoz municipal en la oposición en lugar del con el alcalde de la ciudad".

"Que se deje de anuncios, traiga realidades y trabaje de la mano con el Gobierno municipal para Talavera porque esta ciudad no es una tómbola", ha argumentado.

Carlos Velázquez

Por su parte, el presidente provincial del partido y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha elogiado el trabajo de su homólogo talaverano, José Julián Gregorio, basado en "una política centrada en mejorar la vida de sus vecinos".



"Me llena de ilusión y me reconforta mucho ver cómo está todo. Talavera necesitaba un cambio, necesitaba un gobierno que se dedicara a trabajar por los talaveranos, por lo que de verdad le interesa a la gente y no en enredos que no interesan. Por eso, quiero felicitar a José Julián y a todo su equipo por el trabajo que están haciendo", ha afirmado Velázquez.



De igual manera, el presidente provincial del PP ha reflexionado sobre lo difícil de "gobernar en los municipios", ya que son "la administración más cercana, a la que más se nos exige y la que menos recursos tenemos", y sin embargo, siempre tienen "que dar la cara todos los días", ya que "estamos muy cerca del ciudadano".

Por último, José Julián Gregorio ha destacado la unidad que tienen los miembros del PP como ha probado esta visita tanto de Carolina Agudo como del presidente provincial del partido y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. "Somos muchos los que trabajamos por Talavera, por la provincia y por la ciudad de Toledo", ha sentenciado.