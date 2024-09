Talavera se mira en el espejo de Murcia para lograr el soterramientos del AVE: "No pararemos de luchar"

Talavera de la Reina quiere mirarse en el espejo de Murcia para lograr el soterramiento de las vías del AVE a su paso por la ciudad en la futura línea Madrid-Extremadura-Lisboa.

"Talavera no va a dejar de luchar para que el soterramiento en la ciudad sea posible", ha asegurado el alcalde, José Julián Gregorio, durante la celebración del 'I Foro del Soterramiento del AVE Madrid-Lisboa' que ha contado con la participación de Francisco Martín Bernabé, portavoz adjunto y coordinador del Área de Infraestructuras y Movilidad del Grupo PP en el Senado y exdelegado del Gobierno de la región de Murcia; Sofía López, concejal de Vía Pública de Murcia; Manuel Jódar, exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la región de Murcia; José Isidoro Marín, exdecano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la región de Murcia y Ángel Sánchez, presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Toledo

Durante su intervención, el alcalde ha explicado que la organización de este foro atiende a la necesidad de informar a los ciudadanos de la llegada de la alta velocidad "que es el futuro", con las vías soterradas, "algo que ha contado con el apoyo de todas las fuerzas políticas en Talavera".

A pocos días de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dé a conocer el trazado definitivo de la línea Madrid-Badajoz-Lisboa, el alcalde de Talavera ha apuntado que la meta del soterramiento es totalmente realista al "no llegar a los 4 kilómetros" sobre una superficie que "no tiene muchas dificultades técnicas" y que salvaría "una fractura de la ciudad".

Gregorio ha aprovechado para recordar que el secretario de Estado de Transportes también prometió a la ciudad trenes lanzadera para conectar Talavera con Madrid y Toledo.

El ejemplo de Murcia

Por su parte, Francisco Martín Bernabé ha recordado cómo en Murcia fueron capaces de lograr el soterramiento de las vías, un ejemplo del que "Talavera puede sacar algunas cuestiones que les pueden ser interesantes".

"Nos encontramos con un gobierno, que era del mismo color que el nuestro, que decía que no se podía soterrar la vía". Incluso, "las obras estaban ya licitadas con la alta velocidad en superficie", una situación a la que "conseguimos darle la vuelta".

"Creemos que la situación en Talavera es mucho mejor porque las condiciones físicas de las vías son bastantes positivas para poder ejecutar esa actuación con muchos menos problemas técnicos y económicos que hubo en Murcia", ha abundado.

Por último, ha resaltado que existe "un clamor de la sociedad" que el Ministerio "no puede negar por más tiempo" porque se trata de una situación "lógica, natural y más que justa".

Quejas del PSOE

Por su parte, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Talavera ha lamentado que "los talaveranos hayan tenido que pagar" un acto en el que el alcalde "ha traído a un senador del PP y a dos concejales de Murcia -también del PP- para hacerse una foto, sacar el titular fácil y pretender que con eso ya es suficiente".

"Lo que tiene que hacer el alcaldees ir a defender el soterramiento del AVE al Ministerio, porque no olvidemos que durante la primera semana de septiembre estuvo allí y no solo no mencionó el soterramiento, es que tampoco se refirió al AVE", ha asegurado el concejal Enrique Hidalgo.