La unidad de hospitalización de cuidados paliativos de la Residencia San José de Toledo contará con 14 habitaciones

La Residencia Social Asistida San José contará con una unidad de hospitalización especializada en cuidados paliativos que comenzará a recibir pacientes el año que viene.

El nuevo servicio que ofrecerá este centro sociosanitario dependiente de la Diputación de Toledo se ubicará en las unidades dos y tres del pabellón dos, que van a ser reformadas de forma parcial. El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Carlos Cano.

“Estamos muy satisfechos con este proyecto porque se va a convertir en unidad de referencia en cuidados paliativos para toda la provincia. Se trata además de dar a la residencia ‘San José’ un enfoque diferente a lo que puramente es geriatría”, explica Daniel Arias, vicepresidente segundo de la Diputación de Toledo y diputado responsable del área de Bienestar Social, Familia y Juventud.

Mejorar la calidad de vida

El envejecimiento de la población y los patrones de morbilidad hacen prever que en los próximos años aumente el número de pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas, así como el de pacientes geriátricos, siendo cada vez mayor también el número de personas que pueden verse afectadas por el sufrimiento de una enfermedad evolucionada o una patología terminal.

La finalidad de la aplicación de los cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida y el máximo confort para estos enfermos y sus familias, sin intentar alargar la supervivencia, atendiendo las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales del paciente y sus familiares. Si es necesario, el apoyo debe incluir el proceso de duelo.

Dentro de esta estrategia, que complementa la labor de los equipos domiciliarios de cuidados paliativos del Sescam, se enmarca la nueva unidad hospitalaria que pondrá en marcha la Diputación de Toledo en la Residencia Social Asistida. “Es, sin duda, el proyecto del que estoy más orgulloso en este primer año de legislatura”, asegura Arias.

Las obras de adecuación de las instalaciones acaban de ser licitados por la institución provincial por un importe de 295.798,56 euros. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 30 de septiembre para presentar sus ofertas.

Catorce habitaciones con baño

La reforma, que ha tenido en cuenta los estándares y recomendaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social para este tipo de unidades de hospitalización, permitirá habilitar 14 habitaciones para pacientes, todas ellas con baño. Cuatro de ellas ya existen en la actualidad y las otras 10 se consiguen con una modificación de la distribución actual, que afecta a algunas de las estancias para pacientes del ala sur y a la zona de enfermería.

Las catorce habitaciones de la nueva unidad, que estarán equipadas con sistemas de dispensación de oxígeno y con tomas de vacío, estarán ubicadas en la planta baja del pabellón y contarán con un acceso independiente, que permitirá que no se produzcan encuentros con pacientes o visitantes de otras unidades asistenciales.

Patio ajardinado para uso de pacientes y familiares.

La nueva unidad de cuidados paliativos tiene acceso a los dos patios ajardinados interiores con fuentes y estanques para el descanso y esparcimiento de pacientes y familiares en un marco muy agradable y confortable. Estos espacios exteriores permitirán a los pacientes ingresados disfrutar de un entorno saludable en contacto con la naturaleza pues los patios se diseñaron, según explica la memoria técnica del proyecto, “con las características y las proporciones del jardín islámico del Patio de los Arrayanes de la Alhambra de Granada”.

Neurorrehabilitación

No es el único proyecto que el actual equipo de Gobierno de la Diputación de Toledo tiene para la Residencia Social Asistida ‘San José’, un centro sociosanitario que quiere ampliar su cartera de servicios. “Queremos volcarnos también en la puesta en marcha de una unidad de neurorrehabilitación que, en Castilla-La Mancha sólo existe en Guadalajara”, explica Daniel Arias. No obstante, el vicepresidente segundo de la Diputación. “Es una necesidad que hemos detectado que no está cubierta en la provincia y que la abordaremos a medio plazo”, explica Daniel Arias.

La Residencia San José es, en la actualidad, un centro eminentemente de carácter social destinado fundamentalmente a la atención de personas mayores de 60 años que se puedan valer por sí mismas, que presenten algunas limitaciones en sus capacidades físicas o que precisen ayuda para las actividades básicas de la vida diaria. La residencia ofrece alojamiento, manutención, cuidados personales y atención técnica.

Este centro sociosanitario dispone también de un centro de día para personas con la enfermedad de Alzheimer. Los usuarios de este recurso reciben atención de carácter terapéutico, rehabilitador o psicosocial para poder mantener un mínimo de autonomía personal. Asimismo, los profesionales proporcionan orientación a los familiares para favorecer la permanencia de estos pacientes en su entorno familiar.