La Junta pide al Ministerio "soluciones sin encabezonamientos" para el AVE en Toledo y Talavera

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha señalado este martes que tiene reuniones pendientes con el Ministerio de Transportes para las próximas semanas en las que esperan que se pueda confirmar o compartir qué novedades han trabajado en el proyecto del AVE Madrid-Extremadura a su paso por Toledo.

"Deben responder a soluciones y no a una cuestión que tenga que ver con encabezonamientos. Hay alternativas que les hemos pedido que estudien. No puede ser soluciones de gente que no ha pisado Toledo en su vida", ha dicho.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios, sobre si la propuesta del Ministerio para realizar el trazado del AVE a su paso por Toledo pasa por construir un viaducto, bajando éste a la altura del actual puente Azarquiel, aludiendo el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en una entrevista publicada este martes con EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.

Mucho por responder

"Independientemente de que bajen la cota del posible viaducto, eso tiene que tener una confirmación por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo de que no iba a suponer el que tuviéramos que restringir el caudal del río", ha afirmado el consejero.

Hernando opina que tanto la anterior Corporación municipal -socialista-, como la actual -del PP- tiene claro que "el Ministerio tiene muchas respuestas que responder y muchos problemas que solucionar si quiere seguir insistiendo en una sola solución".

A su parecer, a ver si lo que se ha ganado con sentencias y con argumentos sólidos para recuperar un caudal sano del río y evitar que se desgaste por el trasvase, "se va a tener que estar restringiendo para que no se lleve el puente del AVE porque haya que bajar la cota".

"Es que además esa cota como no la bajen mucho, además también choca contra el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Toledo, que impide unas alturas máximas, que no me vale que sea solamente la parte por donde va la vía sino que el AVE tiene catenarias y también bien eso hay que tenerlo en cuenta", ha explicado.

Incluso salvando este plan del Casco, habría que hablar de todos los restos arqueológicos que hay justo al otro lado del río, en Safont. "Tendríamos que hablar de cómo quieren atravesar el Estadio del Salto del Caballo y la piscina, unos terrenos que ya en su día eran casi arena movedizas y que tienen muy preocupados al Club Deportivo del Toledo porque supondría el imposible riesgo para la edificación del estadio", ha criticado Hernando.

Avances en el AVE en Talavera

Por otro lado, el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha sí se ha alegrado de la evolución de los trámites del proyecto de estación del AVE para Talavera de la Reina.

"Me consta que el Ayuntamiento y el Ministerio ya están teniendo reuniones técnicas, como sí se había acordado y por lo tanto estarán avanzando y lo que tienen que hacer es eso, según vayan aprobando tramos del AVE Extremadura hacia Madrid, ir licitando e ir completándolos", ha remarcado.

Finalmente, ha apelado al consenso añadiendo que el Ministerio sí ha hecho caso al Gobierno regional "con desgajar del proyecto global del AVE la electrificación de la vía convencional que une Talavera con Madrid, para que "en poco tiempo" se puedan "tener trenes que de Talavera a Madrid vayan a 200 kilómetros por hora".

Viviendas del Polígono

En otro orden de cosas, la Consejería de Fomento volverá a formular el proyecto de construcción de 316 viviendas en el barrio toledano del Polígono en régimen de alquiler -cuyo concurso quedó desierto- con el objetivo de mejorar su rentabilidad, en cuestiones como que pueda haber locales comerciales en los bajos del edificio.

Nacho Hernando ha señalado que este nuevo proceso de licitación será "cuestión de semanas".

"Tenemos que ver cuestiones que no sean prohibidas por la norma, aunque a día de hoy, en estos momentos, lo que me llega del Ministerio son buenas sensaciones, como, por ejemplo, el hecho de que sí puede haber locales en los bajos, eso facilita lo que es la rentabilidad del proyecto en su conjunto", ha explicado.

Buenas viviendas a buen precio

A su juicio, "eso mejora la opción de invertir en este tipo de edificios, sin tener que tocar el precio del alquiler", para que "sean muy buenas viviendas, a un precio por debajo del mercado" y que se puedan formular "más servicios, más comercio y más actividad económica y del empleo".

"Estamos hablando de inversiones multimillonarias, que si no hubieran subido los tipos de interés serían infinitamente más atractivas. Por desgracia, al intentar que la gente tenga un alquiler asequible, tenemos que estar lidiando, lamentablemente y a mi disgusto, como si de un producto financiero se tratara, porque nuestra vocación es ayudar a la gente y no ser asesores fiscales ni financieros", ha aseverado.

Es un escenario en el que Hernando es "optimista", porque en el conjunto de España ha habido algunas comunidades autónomas con una potencia superior a Castilla-La Mancha, como Andalucía o Madrid, en las que proyectos como este han quedado desiertos.

También ha mencionado otro caso de viviendas en Guadalajara, cuyo concurso también quedó desierto, y con pequeñas modificaciones, pudo salir adelante y convertirse en realidad.