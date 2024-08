Se hace viral una inusual oferta de trabajo en Talavera de la Reina: "Se busca cocinero que no se drogue"

La popular cuenta de X (antes Twitter) @soycamarero, famosa por publicar experiencias curiosas e inaceptables vividas por camareros o clientes en establecimientos hosteleros, ha compartido una inusual oferta de trabajo del propietario de un local de Talavera de la Reina, que se ha hecho viral en pocas horas.

Tanto es así que la publicación ha superado en un día las 98 reproducciones y ya cuenta con más de 920 'me gustas' y más de 130 respuestas.

La sorprendente oferta de empleo llega desde el talaverano restaurante 'Jorge's' y llama la atención porque su propietario busca "cocinero que no se drogue, sea mentalmente humano, no sea alcohólico y quiera trabajar". Además, insta a las personas que no cumplan estos requisitos a abstenerse de postularse a la oferta.

Cuando las ofertas de trabajo crees que no te van a sorprender, zass😅 pic.twitter.com/nwt7qcTaHk — Soy Camarero (@soycamarero) August 22, 2024

Cientos de respuestas

La llamativa oferta ha generado que sean muchos los usuarios que han reaccionado. Tal y como ha compartido @soycamarero, uno de ellos ha criticado que el propietario del local fue su "antiguo jefe" y "se ríe de los que tienen padres con cáncer". "Es la peor persona que puedes conocer", afirma.

Ya imaginaba yo que tipo de persona podría ser... Pero paso mis expectativas... pic.twitter.com/XkNAsUlhts — Soy Camarero (@soycamarero) August 22, 2024

Asimismo, han sido muchos los que se han posicionado del lado del propietario del establecimiento. "Para terminar poniendo eso, tremendos seres han tenido que desfilar por esa cocina…", expresa otro usuario en una de las respuestas.