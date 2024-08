El incendio de la Jara ha quemado 2.500 hectáreas y mantiene a 1.200 personas confinadas en la provincia de Toledo

Más de 200 efectivos, entre ellos militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), trabajan con medios de extinción aéreos y terrestres en la perimetración, control y extinción del incendio forestal declarado este martes, presumiblemente a consecuencia de un accidente de tráfico, en la comarca de la Jara, al este de la provincia de Toledo.

El fuego ha quemado ya unas 2.500 hectáreas de monte mediterráneo -retamas, monte bajo y encinar-, ha obligado a cortar varias carreteras y mantiene confinadas en sus viviendas, para evitar que inhalen el humo generado por las llamas, a alrededor de 1.200 personas de las localidades de La Estrella, Fuentes, Aldeanueva de Barbarroya y La Nava de Ricomalillo.

Pese a que el incendio sigue catalogado como de Nivel 2 por posible afectación a bienes de naturaleza no forestal e infraestructuras esenciales, el director técnico de la emergencia en el incendio, Juan Pedro García, ha asegurado que la situación actual "no es mala" ya que en estos momentos no hay "frentes activos de llama que avancen".

Durante el día de hoy, 116 efectivos @UMEgob continuan colaborando con el resto de servicios de emergencia en la extinción del #IFLaEstrella@Plan_INFOCAM#BRIF

Sin embargo, desde el puesto de mando avanzado situado junto a la piscina municipal del municipio de La Estrella, García ha pedido prudencia y ha asegurado a los medios de comunicación que se esperan las peores horas del día, por lo que "cualquier reactivación tendría el mismo potencial que tuvo ayer el incendio".

En todo caso, ha concedido que la situación está en "el mejor" de los escenarios que podían barajar, ya que con el trabajo con la maquinaria y mucho trabajo también de herramienta manual, además del apoyo de los medios de agua, son "razonablemente optimistas".

También desde el mismo punto, el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, ha informado de que ya "se ha logrado peritimetrar cerca del 60 % del incendio", de en torno a 28 kilómetros, pero que su gran extensión y las condiciones de extremo calor y fuertes rachas de viento cambiantes no acompañan, por lo que ha hecho "un llamamiento a la prudencia y a mantenernos tranquilos pero alerta".

▶️ #IFLaEstrella en #Toledo: El viceconsejero @PepeAlmodovar informa de que el 🔥 tiene una superficie de 28 km y ha afectado ya a 2.500 ha 🌳



Continúa:

🏘️Confinamiento de los 4 municipios

⚠️Corte de carreteras

🚨Nivel 2#ContralosIncendiosIMPLÍCATE

ℹ️https://t.co/pRadMBdMw7 pic.twitter.com/gk0dFm82vZ — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 7, 2024

Es por ello por lo que Almodóvar se ha mostrado consciente de que se va a necesitar de "tiempo y mucho esfuerzo" para controlar este incendio, que ha calificado como "el más importante de lo que llevamos de verano" en Castilla-La Mancha.

Sobre el confinamiento preventivo de La Estrella, Fuentes, Aldeanueva de Barbarroya, y La Nava de Ricomalillo, el representante del Ejecutivo autonómico ha avanzado que se irá levantando "en cuanto las condiciones de seguridad así nos lo indiquen", sin ofrecer plazos concretos. "Mientras tanto, estamos en contacto con sus responsables para mantenerles informados al momento de la situación", ha añadido.

12:39 | 🔥 #IFLaEstrella #Toledo



👀 que presenta el #IF a la llegada de la cuadrilla que faltaba en su MZ1B



👉 A la espera de instrucciones, mientras la brigada que llegó, estaba refrescando perímetro junto a #AR542 de @Plan_INFOCAM



🎥🔽 pic.twitter.com/wEqyQUNaX8 — ATBRIF (@AT_Brif) August 7, 2024

Desde que este martes a mediodía se tuvo conocimiento del incendio forestal "se han movilizado en total 24 medios aéreos, 62 medios terrestres y 436 efectivos, y en la actualidad, se encuentran trabajando once medios aéreos, 26 medios terrestres y 190 efectivos", ha detallado el viceconsejero.

Entre esos medios se encuentra tanto personal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) como las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) y los aviones anfibios FOCA, además de personal de la UME que ha enviado a su batallón de Torrejón de Ardoz tras ser solicitada anoche su colaboración, y bomberos del Consorcio Provincial de Toledo.

Almodóvar también ha señalado que este martes se tuvo que atender a dos bomberos forestales por el calor generado por las llamas, así como a otra profesional que tuvo "un pequeño incidente, afortunadamente sin consecuencias".