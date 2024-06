Entradas a 10 euros para las primeras semifinales del Trofeo Domingo Ortega de la Escuela Taurina de Toledo

Llega la tercera edición del Trofeo Domingo Ortega que organiza la Escuela Taurina de Toledo en colaboración con la empresa adjudicataria, Eventos Mare Nostrum, junto a Tauromanagement, la Diputación de Toledo y los ayuntamientos de Yepes y Esquivias. Se trata de un certamen para novilleros sin picadores que crece y se consolida en esta edición con la organización, por primera vez, de unas semifinales del torneo.

Estas semifinales tendrán lugar el fin de semana del 6 y 7 de julio en Yepes y Esquivias. Las entradas ya están a la venta por 10 euros.

Los novilleros de cada escuela participante que mejor desempeño han realizado en las clases prácticas se desafiarán en las dos semifinales que definirán el cartel de la final que se celebrará en Toledo, en el mes de agosto, con una novillada de El Montecillo para los tres finalistas.

Los carteles

Los carteles de las novilladas sin picadores que integran las semifinales han quedado de esta forma:



-Sábado, 6 de julio a las 21 horas en Yepes: novillos de Guadalest para Marco Polope (ET Valencia), Daniel Moset (ET Guadalajara), Sergio García Céspedes (ET Toledo), Mario Alba (ET Toledo), Rafael de la Cueva (ET Yiyo de Madrid) y Pedro Rufo (ET Toledo).



-Domingo, 7 de julio a las 19 horas en Esquivias: novillos de Alfredo Ruano para Raúl Caamaño (ET Toledo), Sergio Moreno (ET Toledo), Jorge Hurtado (ET Toledo), Álvaro Castillo (ET Albacete), Esteban Gordillo (ET Toledo) y Javier Cuartero (ET Alicante).



Las entradas para las novilladas tienen un precio especial de 10 euros y se pueden adquirir en los ayuntamientos de Yepes y Esquivias y en las respectivas plazas de toros dos horas antes del festejo.

La empresa ha habilitado también un número de teléfono de información y reservas: 695 201 966.