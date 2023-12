Los toledanos Candela y Son versionan 'Mi burrito sabanero' junto a alumnos del Colegio Mayol

El grupo toledano de música española y latina Candela y Son ha cumplido con la tradición y ha presentado, como cada año, su villancico para esta Navidad.

En esta ocasión, la agrupación ha versionado el alegre 'Mi burrito sabanero' y lo ha hecho junto a un grupo de alumnos del Colegio Mayol de Toledo.

"A lo largo de muchos ensayos y con un curioso encuentro intergeneracional, los componentes de Candela y Son, junto con estos alumnos, dirigidos por Francisco Santiago, hemos preparado este vídeo, que queremos sirva para felicitar a todos los toledanos", han asegurado desde el grupo.

El pasado año, Candela y Son se atrevió con una "versión libre" del mítico 'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey.

