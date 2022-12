Los toledanos Candela & Son se atreven con Mariah Carey en su divertida felicitación de Navidad

Candela y Son felicita las navidades a ritmo de 'All I want for christmas is you"

El grupo toledano Candela & Son ha grabado una versión libre del célebre tema de Mariah Carey 'All I Want for Christmas Is You' "o algo parecido" con el que han querido felicitar las fiestas navideñas a "seguidores, amigos, enemigos y demás familia".

Desde el grupo, aseguran que este divertido vídeo ha visto la luz después "muchos ensayos y no menos clases de dicción, fonética y pronunciación inglesa, opción norte de Nueva York" con la intención de sacar una sonrisa y el buen ánimo de cuántos escuchen o visualicen el video.

Candela & Son ha traducido este 'All I Want For Christmas Is You' en un "lo único que quiero para Navidad es tu Alegría, tu Paz y tu Bienestar", un canto honesto acompañado de unas divertidas imágenes navideñas.

Además de la felicitación en formato de video, Candela & Son estará en directo, el día 23 por la tarde, recorriendo las plazas y calles del Casco Histórico de Toledo, cantando su repertorio de villancicos populares acompañados de sus familiares y todos los seguidores y amigos que quieran sumarse a ellos.

Sigue los temas que te interesan