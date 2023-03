Reivindican un museo público de arte contemporáneo en Toledo con las obras de Alberto Sánchez

La Plataforma por el Arte Contemporáneo en Toledo (Pacto) ha reivindicado de nuevo la creación de un Museo de Arte Contemporáneo de carácter público en la capital de Castilla-La Mancha. Expresan que en él se tienen que mostrar los fondos almacenados o depositados en otras provincias que había en el extinto Museo de Arte Contemporáneo (Macto) y que el nuevo espacio acoja en su seno las obras del toledano Alberto Sánchez. Cabe destacar que 22 de ellas se exhiben en el Convento de Santa Fe, sede del Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha (Corpo).

Según Europa Press, así lo han indicado en rueda de prensa algunos miembros representantes de colectivos de la Plataforma, como la Asociación Cultural Círculo de Arte, la cooperativa La Divergente, la Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz ¡Vivo!, Iniciativa Ciudadana por el Casco Histórico o la vertiente territorial de la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (Anabad).

El presidente de la Asociación Cultural Círculo de Arte, Fernando Barredo, ha expresado que, desde su constitución, Pacto ha reivindicado un museo público y que las administraciones competentes "reabran el Museo de Arte Contemporáneo de Toledo por la gran importancia de los fondos que integran la colección, por la memoria de los autores, y por ser Toledo la única capital que carece de un centro de arte contemporáneo público".

"Si la Casa de las Cadenas no está en condiciones, hay que buscar sin tardanza otros edificios y poner fecha a la ejecución de los proyectos y las obras".

Así, la Plataforma ha hecho un llamamiento a todo el tejido sociocultural de Toledo y su provincia para que, junto a las instituciones, respalden esta "justa reivindicación" y que la capital cuente con un museo público para el arte contemporáneo. El objetivo es que se pueda disfrutar "no solo de colecciones foráneas cedidas temporalmente sino de las suyas propias".

"Hay cierto ninguneo"

En cuanto a la existencia de contactos con el Ayuntamiento para abordar el tema, Barredo señala que se han mantenido a lo largo del tiempo, pero ahora "hay cierto ninguneo" ya que el Círculo de Arte solicitó al concejal de Cultura, Teo García, hablar con la alcaldesa, Milagros Tolón, y "no parece que sea factible concertar la cita".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz ¡Vivo!, Rafael García Serrano, ha expresado que la antigua sede del Macto ubicada en la Casa de las Cadenas es "una joya, propiedad del Ayuntamiento, sin ningún uso".

"Afán positivo"

De su lado, la cooperativa La Divergente, Carlos Ávila, ha apostado por "un Toledo de Alberto Sánchez y un Toledo que se dedique a mimar lo propio y que lo eleve a universal y sea luego de todos, siempre desde un afán positivo, de crear cultura y crear ciudad, y con el cariño y la voluntad de poder hacerlo como necesidades prioritarias".

"No somos conscientes de la importancia económica que tiene la cultura y aquí los miles de visitantes no vienen por arte de magia, sino por la piedra, los pintores, los poetas o la historia de la capital regional, por lo que ha considerado una lástima que no logremos comprender que es gracias a la cultura por lo que podemos generar económicamente todos los recursos suficientes y e incluso generar muchísimo más".

"Obras ofendidas"

Asimismo, Fernando Barredo se ha preguntado si el hecho de que obras que se legaron no estén expuestas "deslegitima la propiedad" de esas obras, que ha considerado que están "secuestradas, incautadas, ofendidas" al no estar expuestas "ni al alcance" de los ciudadanos.

Por ello, en nombre de la asociación, ha aclarado que su reivindicación "no se hace contra nada ni contra nadie, sino a favor de un museo y de la cultura". Además, ha recordado que las obras fueron legadas "para un museo público", pidiendo "absoluta transparencia, ya que no se saben los términos de la cesión de obras de Alberto Sánchez al Corpo".

Por último, ha pedido "un poquito más de sensatez en el ámbito cultural, para que no sean los políticos de turno los que deciden qué esculturas se ponen en la ciudad en cada momento, porque ese momento puede ser de siglos".

