Un caballo muerto lleva "más de un mes" en una carretera de Cuenca: piden su retirada inmediata

Los vecinos de Las Majadas y Villalba de la Sierra, dos pueblos en plena Serranía de Cuenca, están molestos porque junto a la carretera que une ambas localidades yace desde hace semanas el cuerpo sin vida de un caballo que sospechan que pudo sufrir un accidente mortal en ese mismo lugar.

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Las Majadas, tal y como ha anunciado mediante una nota de prensa, ha pedido "la retirada inmediata y urgente" de los restos del animal, sobre el que aseguran que lleva "más de un mes pudriéndose" sin que "ni la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ni el Consistorio se han hecho cargo de su recogida".

El PP municipal defiende que la ausencia de identificación del animal o que no se localice a un posible dueño no puede convertirse en "una excusa" para demorar la retirada de los restos. "Que no tenga o no figure propietario no significa que no se pueda limpiar la zona. O bien la Junta de Comunidades, en este caso la Consejería de Agricultura, o el Ayuntamiento de Las Majadas deben de solucionar este problema", insisten.

Desde el PP de Las Majadas consideran que la situación supone un problema de salubridad. "Las bajas temperaturas de hace unos días han impedido que el olor de la descomposición de la carne se propagase, pero ahora con el calor se puede percibir este mal olor en los alrededores", afirman.

Además, consideran que la imagen que ofrece el caballo muerto a quienes recorren la carretera "es deplorable". "No se puede consentir que, durante más de un mes, tanto quienes realizan este recorrido de manera habitual como los turistas que acuden a visitar las localidades de Las Majadas o Villalba de la Sierra tengan que soportar semejante estampa", concluye el PP de Las Majadas.

