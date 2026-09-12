La Diputación de Guadalajara prepara un nuevo FIM y promete a los pueblos ahorrar hasta un 40 % en la luz

La Diputación de Guadalajara prepara una nueva convocatoria del Fondo de Inversiones Municipales (FIM) para que los municipios de hasta 20.000 habitantes, las pedanías y las EATIM de la provincia puedan continuar ejecutando obras de construcción, rehabilitación y mejora de infraestructuras de titularidad municipal.

El anuncio lo ha realizado este viernes el presidente de la institución provincial, José Luis Vega, durante la tradicional Recepción de Alcaldes y Alcaldesas, concejales y concejalas de Guadalajara, celebrada en los jardines de la Diputación.

Vega ha avanzado además la puesta en marcha de un nuevo servicio dentro de los Centros Comarcales destinado a atender situaciones de emergencia, con el objetivo de que la respuesta ante episodios extraordinarios no comprometa los trabajos ordinarios que estos equipos desarrollan durante todo el año.

El presidente provincial ha explicado que la experiencia de los incendios del pasado mes de julio ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar esta capacidad. "Durante el incendio, y pido disculpas, hubo ayuntamientos que estuvieron sin suministro de agua durante varios días, porque los Centros Comarcales estaban dedicándose exclusivamente al abastecimiento y ayuda de la extinción de incendios, y eso se va a acabar", ha señalado.

La intención es que la Diputación pueda responder con mayor rapidez ante situaciones como incendios, inundaciones o fenómenos meteorológicos adversos. "Si por ejemplo una DANA rompe un camino, la Diputación Provincial tenga capacidad de ejecutar y gestionar de manera urgente y atender rápidamente las necesidades cuando vienen mal dadas", ha explicado Vega.

Rebajar la factura de la luz

El tercer gran anuncio tiene que ver con el suministro eléctrico de los ayuntamientos. La Diputación ha firmado este viernes un acuerdo marco para que los municipios de la provincia puedan contratar conjuntamente el suministro y beneficiarse de mejores condiciones económicas.

Según ha explicado Vega a los alcaldes asistentes, los ayuntamientos podrán comenzar a adherirse al acuerdo en un plazo aproximado de 15 o 20 días, con una previsión de ahorro de entre el 30 % y el 40 % en la factura eléctrica.

"Es un ahorro importante para las arcas municipales de todos y cada uno de los pueblos", ha destacado el presidente provincial.

La Diputación pretende que este sea el primero de una serie de acuerdos de contratación conjunta para los municipios. "El objetivo es trabajar juntos y vamos a ir sacando paulatinamente diferentes tipos de acuerdos marco, porque es el momento de trabajar juntos todos los ayuntamientos en la contratación para tener beneficios comunes", ha indicado Vega.

Pueblos afectados por los incendios

El presidente de la Diputación también ha reivindicado la capacidad económica de la institución para mantener sus programas habituales y, al mismo tiempo, seguir destinando recursos extraordinarios a los municipios afectados por los incendios de la Sierra Norte y Selas del pasado mes de julio.

Vega ya había anunciado a principios de esta semana que la institución provincial mantendrá este apoyo especial a las localidades damnificadas.

Durante su intervención ante los representantes municipales, ha repasado algunos de los programas impulsados por la Diputación desde 2020, entre ellos el FIM, el , 'Como en Casa', las infraestructuras agrarias, las cámaras de videovigilancia o 'Tu medicación al día'.

"Muchas de ellas ya las hemos normalizado, las hemos dado por adquiridas, porque lo que han hecho es mejorar la vida de los vecinos y de las vecinas que viven en vuestros pueblos y vosotros, como alcaldes y como corporaciones municipales las habéis gestionado", ha afirmado.

Por ello, ha reclamado que estas iniciativas "más que normalizarlas, tienen que ponerse en valor" y ha destacado especialmente el papel de los alcaldes y concejales, "que estáis al pie del cañón".

Reconocimiento

El recuerdo de los grandes incendios que afectaron a la provincia durante el verano también ha ocupado una parte importante del discurso de Vega.

El presidente provincial ha agradecido el trabajo realizado por los efectivos que participaron en la lucha contra los incendios de la Sierra Norte y Selas, con una mención especial a los bomberos del CEIS y a los trabajadores de los servicios de Centros Comarcales e Infraestructuras.

También ha reconocido la labor de los agricultores y ganaderos que colaboraron para frenar el avance de las llamas y de los alcaldes y alcaldesas que trabajaron para proteger sus municipios.

"Un agradecimiento eterno para todos ellos, porque si hay una cosa clara es que cuando alguien quiere al territorio se ve, se siente y se palpa", ha concluido.